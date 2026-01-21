EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

HeadHunter назвал лучших работодателей России

2 минуты чтения 21:15

За право считаться лучшим работодателем России в 2025 году боролись 1,8 тысяч организаций из 69 регионов страны. В голосовании за участников рейтинга приняли участие почти 693 тысяч россиян, говорится в исследовании HeadHunter.

Список финалистов формировался на основе анализа четырех показателей: анкетирование HR-специалистов, опрос текущих сотрудников о лояльности, отзывы экс-работников и голосование соискателей на сайте HeadHunter. Так, в исследовании 2025 года участвовала 421 тысяча человек из состава действующих сотрудников, а также 129 тысяч экс-работников, которые оценивали компании-финалистов.

По итогу в категории крупнейших компаний со штатом свыше 5 тысяч сотрудников первые места заняли Альфа-банк, ВТБ и X5 Group. Среди крупных организаций (более тысячи сотрудников) первое место занял «СберМаркетинг», а в тройке лучших оказались «Точка Банк» и ДОМ.РФ.

Среди средних компаний (от 250 сотрудников) лидировала «Иви», которая удерживает первую строчку в рейтинге уже несколько лет подряд, «Звук» и «Бастион». А категорию небольших компаний (от 100 до 250 работников) возглавила «Афиша», на втором месте — прошлогодний лидер «Кросс технолоджис».

«Важно отметить, что две трети финалистов систематически подают заявки на участие в следующем году. Это говорит о том, что компании доверяют рейтингу и видят в нем полезный и результативный инструмент», — подчеркнула руководитель Рейтинга работодателей и директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова.

Наиболее представленными отраслями стали IT, оптовая торговля, дистрибуция и розничная торговля непродовольственными товарами. На них пришлось 23% от всех участников рейтинга.

«Самые привлекательные отрасли для трудоустройства — банки, ИТ-компании, ретейл и крупные промышленные компании», — добавила идеолог и методолог рейтинга работодателей Нина Осовицкая.

Ранее в «Национальной лотерее» составили список имен, обладатели которых чаще всего побеждали в розыгрышах в прошлом году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть