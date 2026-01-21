HeadHunter назвал лучших работодателей России

За право считаться лучшим работодателем России в 2025 году боролись 1,8 тысяч организаций из 69 регионов страны. В голосовании за участников рейтинга приняли участие почти 693 тысяч россиян, говорится в исследовании HeadHunter.

Список финалистов формировался на основе анализа четырех показателей: анкетирование HR-специалистов, опрос текущих сотрудников о лояльности, отзывы экс-работников и голосование соискателей на сайте HeadHunter. Так, в исследовании 2025 года участвовала 421 тысяча человек из состава действующих сотрудников, а также 129 тысяч экс-работников, которые оценивали компании-финалистов.

По итогу в категории крупнейших компаний со штатом свыше 5 тысяч сотрудников первые места заняли Альфа-банк, ВТБ и X5 Group. Среди крупных организаций (более тысячи сотрудников) первое место занял «СберМаркетинг», а в тройке лучших оказались «Точка Банк» и ДОМ.РФ.

Среди средних компаний (от 250 сотрудников) лидировала «Иви», которая удерживает первую строчку в рейтинге уже несколько лет подряд, «Звук» и «Бастион». А категорию небольших компаний (от 100 до 250 работников) возглавила «Афиша», на втором месте — прошлогодний лидер «Кросс технолоджис».

«Важно отметить, что две трети финалистов систематически подают заявки на участие в следующем году. Это говорит о том, что компании доверяют рейтингу и видят в нем полезный и результативный инструмент», — подчеркнула руководитель Рейтинга работодателей и директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова.

Наиболее представленными отраслями стали IT, оптовая торговля, дистрибуция и розничная торговля непродовольственными товарами. На них пришлось 23% от всех участников рейтинга.

«Самые привлекательные отрасли для трудоустройства — банки, ИТ-компании, ретейл и крупные промышленные компании», — добавила идеолог и методолог рейтинга работодателей Нина Осовицкая.

