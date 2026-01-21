EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиян предупредили о резком скачке цен на бьюти-услуги

2 минуты чтения 10:15

В прошлом году цены на популярные бьюти-услуги выросли примерно на 20%. При этом рынок услуг красоты продолжил расти, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Mordor Intelligence. В этом году из-за увеличения НДС цены вырастут еще больше, считают эксперты.

Так, аналитики считают, что в этом году рынок красоты в целом продолжит расти. В то же время они заметили тенденцию, когда россияне стали отказываться от сложных и дорогостоящих процедур, но пока они не готовы отказаться от базовых услуг.

Также популярный тренд на естественность и здоровый образ жизни сформировал запрос на натуральную и экологически чистую косметику без синтетических химикатов. Кроме того, несмотря на быструю инфляцию, наблюдается рост в сегменте премиальной косметики. Однако «Коммерсантъ» отмечает, что это свойственно в основном большим городам, жители которых воспринимают косметику как обязательную составляющую повседневной рутины.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Помимо этого, косметические товары стали популярными на маркетплейсах. «Товары для красоты — одна из традиционных категорий для Wildberries, которая продолжает показывать высокие темпы роста. Топ наиболее популярных товаров в этом году — без изменений: в лидерах маски для волос с кератином, влажные салфетки с пантенолом, восстанавливающие шампуни и маски для лица», — заявили в компании.

В Ozon тоже рассказали о росте продаж бьюти-товаров, особенно парфюмерии, декоративной косметики и косметики для детей и беременных. В компании отметили, что россияне стали чаще покупать сложные товары онлайн, ориентируясь на отзывы других клиентов и карточки с описанием товаров. Кроме того, онлайн-магазины сформировали тренд на заказ косметики в небольшие населенные пункты.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

В прошлом году россияне стали чаще ходить в салоны красоты и к частным мастерам. Тренд на естественность привел, в частности, к увеличению спроса на наращивание волос. Причем, согласно опросу «Авито Путешествий» и «Авито Услуг», россияне нередко уезжают в другие, зачастую более крупные города за бьюти-услугами — так появился еще один тренд на бьюти-туризм.

В то же время налоговые изменения могут привести к росту цен на услуги салонов красоты на 20–50%, что приведет к падению спроса. Отмечается, что частные мастера столкнутся с меньшим риском, но в целом повышение НДС приведет к увеличению серого сектора.

«Подъем налогов неизбежно приведет к повышению цен. В этом году крупные салоны красоты вынуждены будут поднять чек, а еще через год тому же примеру последуют и малые субъекты предпринимательства, оказывающие услуги в этой сфере», — считает эксперт комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Мурат Дударев.

Аналогичное мнение высказали в Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК). Там считают, что в 2026 году рост бьюти-рынка замедлится на 10–15%, если его не будет поддерживать государство. Представители АПИК уже обратились к Владимиру Путину с просьбой отменить новые правила НДС для их отрасли или ввести переходный период на несколько лет, но пока они не получили положительного решения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть