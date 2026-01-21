Россиян предупредили о резком скачке цен на бьюти-услуги

В прошлом году цены на популярные бьюти-услуги выросли примерно на 20%. При этом рынок услуг красоты продолжил расти, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Mordor Intelligence. В этом году из-за увеличения НДС цены вырастут еще больше, считают эксперты.

Так, аналитики считают, что в этом году рынок красоты в целом продолжит расти. В то же время они заметили тенденцию, когда россияне стали отказываться от сложных и дорогостоящих процедур, но пока они не готовы отказаться от базовых услуг.

Также популярный тренд на естественность и здоровый образ жизни сформировал запрос на натуральную и экологически чистую косметику без синтетических химикатов. Кроме того, несмотря на быструю инфляцию, наблюдается рост в сегменте премиальной косметики. Однако «Коммерсантъ» отмечает, что это свойственно в основном большим городам, жители которых воспринимают косметику как обязательную составляющую повседневной рутины.

Помимо этого, косметические товары стали популярными на маркетплейсах. «Товары для красоты — одна из традиционных категорий для Wildberries, которая продолжает показывать высокие темпы роста. Топ наиболее популярных товаров в этом году — без изменений: в лидерах маски для волос с кератином, влажные салфетки с пантенолом, восстанавливающие шампуни и маски для лица», — заявили в компании.

В Ozon тоже рассказали о росте продаж бьюти-товаров, особенно парфюмерии, декоративной косметики и косметики для детей и беременных. В компании отметили, что россияне стали чаще покупать сложные товары онлайн, ориентируясь на отзывы других клиентов и карточки с описанием товаров. Кроме того, онлайн-магазины сформировали тренд на заказ косметики в небольшие населенные пункты.

В прошлом году россияне стали чаще ходить в салоны красоты и к частным мастерам. Тренд на естественность привел, в частности, к увеличению спроса на наращивание волос. Причем, согласно опросу «Авито Путешествий» и «Авито Услуг», россияне нередко уезжают в другие, зачастую более крупные города за бьюти-услугами — так появился еще один тренд на бьюти-туризм.

В то же время налоговые изменения могут привести к росту цен на услуги салонов красоты на 20–50%, что приведет к падению спроса. Отмечается, что частные мастера столкнутся с меньшим риском, но в целом повышение НДС приведет к увеличению серого сектора.

«Подъем налогов неизбежно приведет к повышению цен. В этом году крупные салоны красоты вынуждены будут поднять чек, а еще через год тому же примеру последуют и малые субъекты предпринимательства, оказывающие услуги в этой сфере», — считает эксперт комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Мурат Дударев.

Аналогичное мнение высказали в Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК). Там считают, что в 2026 году рост бьюти-рынка замедлится на 10–15%, если его не будет поддерживать государство. Представители АПИК уже обратились к Владимиру Путину с просьбой отменить новые правила НДС для их отрасли или ввести переходный период на несколько лет, но пока они не получили положительного решения.