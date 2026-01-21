EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Сотовые операторы начали отменять бесплатный безлимитный интернет

2 минуты чтения 13:19 | Обновлено: 13:23

Российские сотовые операторы начали вводить плату за безлимитный интернет на архивных тарифах. О том, что безлимит станет платным для части абонентов, сообщили «Мегафон» и «Вымпелком». Таким образом компании пытаются компенсировать финансовые потери и одновременно сократить нагрузку на сети, пишет Forbes Russia.

По данным издания, «Мегафон» уже уведомил часть клиентов, что с конца января опция «Безлимитный интернет» станет платной. Стоимость составит от 25 до 99 рублей в месяц в зависимости от тарифа. От услуги можно отказаться и пользоваться включенным в тариф пакетом интернета, однако повторно подключить безлимит уже не получится. В компании подчеркнули, что изменения касаются «незначительного числа пользователей архивных тарифов».

Аналогичные изменения вводит «Вымпелком». С 1 января для части абонентов плата за безлимитный интернет составит 4,5 рубля в сутки. Представитель оператора заявил, что корректировки затрагивают только архивные тарифы и в среднем составляют около 10%.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Эксперты отмечают, что в последние годы конкуренция на рынке мобильной связи заметно усилилась, в том числе из-за появления новых игроков и развития банковских виртуальных операторов. В этих условиях операторы снижают цены и расширяют наполнение тарифов, чтобы привлечь новых клиентов. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, безлимитный интернет стал «абсолютным оружием» в борьбе за клиентов, но средняя выручка операторов из-за этой опции снизилась. Теперь компании вводят плату за безлимит на старых тарифах, «чтобы эти деньги компенсировали все остальное», поясняет Муртазин.

Аналитик банка «Синара» Константин Белов добавляет, что операторы также стремятся ограничить пользователей с аномально высоким потреблением трафика, поскольку безлимитный интернет особенно чувствителен для инфраструктуры в условиях отсутствия новых частот и сетей 5G.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Изменения происходят на фоне общего роста цен на услуги связи. Как пишет Forbes, в начале года операторы скорректировали тарифы, объясняя это инфляцией, ростом НДС до 22% и усилением регуляторной нагрузки. В МТС при этом заявили, что плату за безлимитный интернет вводить не планируют, однако подтвердили повышение абонентской платы на части архивных тарифов.

«Изменения связаны с необходимостью инвестировать в развитие сетей связи, соблюдать новые требования регуляторов, а также модернизировать существующие и запускать новые сервисы защиты абонентов от мошенников и нежелательных рассылок», — сообщили в МТС.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет информацию о повышении тарифов операторами связи. В ведомстве сообщили, что анализируют предоставленные компаниями документы и при наличии оснований примут меры антимонопольного реагирования.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть