Сотовые операторы начали отменять бесплатный безлимитный интернет

Российские сотовые операторы начали вводить плату за безлимитный интернет на архивных тарифах. О том, что безлимит станет платным для части абонентов, сообщили «Мегафон» и «Вымпелком». Таким образом компании пытаются компенсировать финансовые потери и одновременно сократить нагрузку на сети, пишет Forbes Russia.

По данным издания, «Мегафон» уже уведомил часть клиентов, что с конца января опция «Безлимитный интернет» станет платной. Стоимость составит от 25 до 99 рублей в месяц в зависимости от тарифа. От услуги можно отказаться и пользоваться включенным в тариф пакетом интернета, однако повторно подключить безлимит уже не получится. В компании подчеркнули, что изменения касаются «незначительного числа пользователей архивных тарифов».

Аналогичные изменения вводит «Вымпелком». С 1 января для части абонентов плата за безлимитный интернет составит 4,5 рубля в сутки. Представитель оператора заявил, что корректировки затрагивают только архивные тарифы и в среднем составляют около 10%.

Эксперты отмечают, что в последние годы конкуренция на рынке мобильной связи заметно усилилась, в том числе из-за появления новых игроков и развития банковских виртуальных операторов. В этих условиях операторы снижают цены и расширяют наполнение тарифов, чтобы привлечь новых клиентов. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, безлимитный интернет стал «абсолютным оружием» в борьбе за клиентов, но средняя выручка операторов из-за этой опции снизилась. Теперь компании вводят плату за безлимит на старых тарифах, «чтобы эти деньги компенсировали все остальное», поясняет Муртазин.

Аналитик банка «Синара» Константин Белов добавляет, что операторы также стремятся ограничить пользователей с аномально высоким потреблением трафика, поскольку безлимитный интернет особенно чувствителен для инфраструктуры в условиях отсутствия новых частот и сетей 5G.

Изменения происходят на фоне общего роста цен на услуги связи. Как пишет Forbes, в начале года операторы скорректировали тарифы, объясняя это инфляцией, ростом НДС до 22% и усилением регуляторной нагрузки. В МТС при этом заявили, что плату за безлимитный интернет вводить не планируют, однако подтвердили повышение абонентской платы на части архивных тарифов.

«Изменения связаны с необходимостью инвестировать в развитие сетей связи, соблюдать новые требования регуляторов, а также модернизировать существующие и запускать новые сервисы защиты абонентов от мошенников и нежелательных рассылок», — сообщили в МТС.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет информацию о повышении тарифов операторами связи. В ведомстве сообщили, что анализируют предоставленные компаниями документы и при наличии оснований примут меры антимонопольного реагирования.