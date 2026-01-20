EN
Зеленский назвал условие встречи с Трампом в Давосе

15:08

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, но готов отправиться туда для встречи с президентом США Дональдом Трампом, если ключевые документы по мирной сделке в Украине будут готовы. Об этом украинский лидер заявил местному изданию Новини.LIVE.

Зеленский пояснил, что на данный момент занят насущными вопросами энергетики после очередного российского удара по украинской инфраструктуре. «Это сейчас приоритет. Безусловно, в данном случае я выбираю Украину, а не экономический форум. Но все может измениться каждую минуту, потому что для меня очень важно — и для украинцев — закончить эту войну», — сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, украинская администрация продолжает активную работу над документами о гарантиях безопасности и «плане процветания» Украины. Зеленский сообщил, что, если разработку этих документов удастся завершить в ближайшие дни, он поедет в Давос, чтобы встретиться с Трампом и подписать документы.

В то же время издания Axios, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что планировавшееся в Давосе подписание «плана процветания» Украины, включающего в себя меры экономической поддержки Киева для послевоенного восстановления страны, отменено. Тем не менее, по данным журналистов, Трамп по-прежнему собирается встретиться в Давосе с Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

Ранее также сообщалось, что Трамп планирует подписать в Давосе основополагающие документы «Совета мира», войти в который он уже предложил десяткам стран, включая Россию и Китай. Это приглашение уже успели отклонить Израиль и Франция, а, по данным западных СМИ, вслед за ними от участия в Совете откажутся Великобритания, Германия, Нидерланды и Швеция.

