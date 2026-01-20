EN
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном

2 минуты чтения 09:39 | Обновлено: 10:19

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social личное сообщение от президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в Париже и пригласить к участию Россию и Украину.

«Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия», — написал американскому коллеге французский политик.

Кроме того, Макрон предложил Трампу поужинать вместе в Париже перед возвращением президента США домой. В опубликованном сообщении французский лидер назвал Трампа другом и отметил, что их позиции по Сирии полностью совпадают.

Ранее между президентами США и Франции произошла публичная пикировка в соцсетях из-за ситуации вокруг Гренландии. Американский лидер написал, что США введут торговые пошлины против ряда европейских стран, включая Францию, из-за их участия в военных учениях в Гренландии. По словам американского президента, с февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия должны будут платить пошлину в размере 10% на все товары, поставляемые в США.

Трамп также сообщил, что с первого июня пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «полной покупке» Гренландии Соединенными Штатами. 

Глава Франции Эмманюэль Макрон опубликовал ответный пост в соцсети X. В нем он заявил, что угрозы и запугивание недопустимы, и подчеркнул приверженность Франции и Европы принципу суверенитета и сообщил, что европейские страны дадут скоординированный ответ в случае реализации тарифных угроз. Макрон также подтвердил участие Франции в учениях в Гренландии, объяснив это вопросами безопасности в Арктике и на границах Европы.

Позднее, как пишет Bloomberg, Трамп раскритиковал президента Франции уже за отказ присоединиться к создаваемому им «Совету мира». Американский президент заявил журналистам, что Макрон «никому не нужен, потому что очень скоро покинет свой пост», и пригрозил ввести пошлины в размере 200% на французские вина и шампанское.

