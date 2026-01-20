Ученая назвала способы улучшить секс

Профессор Университета Вашингтона доктор Николь МакНиколс, которая уже 15 лет ведет самый популярный среди студентов курс о сексуальности, поделилась рекомендациями по улучшению сексуальной жизни в рамках подкаста для The New York Times.

Одна из основных идей профессора сводится к важности собственного удовольствия. По ее словам, многие выросли в культуре, где удовольствие воспринимается как приятный, но вовсе не обязательный бонус. При этом исследования показывают, что позитивные эмоции и удовольствие связаны не только с общим благополучием человека, но и с уровнем его креативности, умением решать проблемы и устойчивостью к стрессу.

МакНиколс подчеркивает, что значительную роль также играет коммуникация между партнерами. Полезно заранее и во время секса говорить, что нравится, и использовать простые фразы вроде «направляй меня» или «покажи мне». При этом вздохи и стоны могут быть способом передавать партнеру информацию об удовольствии и одновременно усиливать его, отмечает эксперт.

Отдельно профессор разбирает ожидания о «правильной частоте» секса. Она приводит данные свежих исследований, согласно которым в среднем одного раза в неделю достаточно, чтобы поддерживать связь между сексуальной удовлетворенностью и удовлетворенностью отношениями. Дальнейший же рост частоты, как правило, не дает заметного дополнительного эффекта. При этом, утверждает МакНиколс, запланированный секс по уровню удовольствия не уступает спонтанному.

Еще один совет профессора заключается в том, чтобы регулярно добавлять что-то новое. Это не значит, что нужно радикально экспериментировать, — достаточно иногда менять место, время, освещение или отдельные детали, поясняет она. По ее словам, добавление новизны хотя бы раз в месяц в среднем связано с более высокой удовлетворенностью у пар.

Рассуждая о случайных сексуальных контактах, МакНиколс советует прежде всего разобраться в собственной мотивации. По ее словам, такой опыт чаще оказывается положительным, если он основан на интересе, игре и желании удовольствия, а не на попытке восполнить эмоциональные потребности, связанные с отношениями. Она также призывает шире понимать согласие, не ограничивая его физическими границами, а учитывая эмоциональные ожидания и честность намерений.