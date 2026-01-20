EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученая назвала способы улучшить секс

2 минуты чтения 11:32

Профессор Университета Вашингтона доктор Николь МакНиколс, которая уже 15 лет ведет самый популярный среди студентов курс о сексуальности, поделилась рекомендациями по улучшению сексуальной жизни в рамках подкаста для The New York Times.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Одна из основных идей профессора сводится к важности собственного удовольствия. По ее словам, многие выросли в культуре, где удовольствие воспринимается как приятный, но вовсе не обязательный бонус. При этом исследования показывают, что позитивные эмоции и удовольствие связаны не только с общим благополучием человека, но и с уровнем его креативности, умением решать проблемы и устойчивостью к стрессу.

МакНиколс подчеркивает, что значительную роль также играет коммуникация между партнерами. Полезно заранее и во время секса говорить, что нравится, и использовать простые фразы вроде «направляй меня» или «покажи мне». При этом вздохи и стоны могут быть способом передавать партнеру информацию об удовольствии и одновременно усиливать его, отмечает эксперт.

Отдельно профессор разбирает ожидания о «правильной частоте» секса. Она приводит данные свежих исследований, согласно которым в среднем одного раза в неделю достаточно, чтобы поддерживать связь между сексуальной удовлетворенностью и удовлетворенностью отношениями. Дальнейший же рост частоты, как правило, не дает заметного дополнительного эффекта. При этом, утверждает МакНиколс, запланированный секс по уровню удовольствия не уступает спонтанному.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Еще один совет профессора заключается в том, чтобы регулярно добавлять что-то новое. Это не значит, что нужно радикально экспериментировать, — достаточно иногда менять место, время, освещение или отдельные детали, поясняет она. По ее словам, добавление новизны хотя бы раз в месяц в среднем связано с более высокой удовлетворенностью у пар.

Рассуждая о случайных сексуальных контактах, МакНиколс советует прежде всего разобраться в собственной мотивации. По ее словам, такой опыт чаще оказывается положительным, если он основан на интересе, игре и желании удовольствия, а не на попытке восполнить эмоциональные потребности, связанные с отношениями. Она также призывает шире понимать согласие, не ограничивая его физическими границами, а учитывая эмоциональные ожидания и честность намерений.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть