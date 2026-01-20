EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Подмосковного сомелье арестовали по обвинению в убийстве жены во время БДСМ-практик

2 минуты чтения 12:28

Жителя Красногорска арестовали по обвинению в убийстве жены. Преступление, по данным следователей, произошло во время сексуальных БДСМ-практик 11 января. Об этом сообщает пресс-служба судов Московской области. 

Согласно материалам дела, во время интимной близости мужчина сковал супругу наручниками, связал ей ноги, вставил в рот кляп и начал душить. Сначала он делал это «с целью достижения эротического возбуждения», но позже, когда женщине стало плохо и она упала с кровати на пол, у него возник преступный умысел, заявили следователи.

Мужчина, как считают в СК, вспомнил о прежнем конфликте с супругой и решил убить ее. Он снял с жены кляп, перенес ее на кровать и начал душить подушкой, пока не убедился, что она мертва.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

По данным телеграм-канала «112», обвиняемый — сомелье Владимир Глухов. Он работал в дегустационном центре российского виноделия «Главвино», преподавал в школе WinePeople и входил в состав жюри конкурса Prodexpo International Wine Competition & Guide.Ранее, как пишет канал, Глухов уже проявлял агрессию и становился участником конфликтов. Так, летом 2022 года он напал на свою коллегу на фестивале «Сыр, Пир, Мир».

По словам пострадавшей — директора по маркетингу компании Cavina Ирины Гинзбург, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина утверждает, что Глухов ударил ее по лицу, после чего начал оскорблять и угрожать расправой, в том числе словами «овца, убирайся отсюда, пока мы тебя не закопали». Гинзбург рассказала, что в конфликте также участвовал винный блогер Денис Руденко, который нанес ей удар. После произошедшего она обратилась в полицию с заявлением об избиении.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть