Подмосковного сомелье арестовали по обвинению в убийстве жены во время БДСМ-практик

Жителя Красногорска арестовали по обвинению в убийстве жены. Преступление, по данным следователей, произошло во время сексуальных БДСМ-практик 11 января. Об этом сообщает пресс-служба судов Московской области.
Согласно материалам дела, во время интимной близости мужчина сковал супругу наручниками, связал ей ноги, вставил в рот кляп и начал душить. Сначала он делал это «с целью достижения эротического возбуждения», но позже, когда женщине стало плохо и она упала с кровати на пол, у него возник преступный умысел, заявили следователи.
Мужчина, как считают в СК, вспомнил о прежнем конфликте с супругой и решил убить ее. Он снял с жены кляп, перенес ее на кровать и начал душить подушкой, пока не убедился, что она мертва.
По данным телеграм-канала «112», обвиняемый — сомелье Владимир Глухов. Он работал в дегустационном центре российского виноделия «Главвино», преподавал в школе WinePeople и входил в состав жюри конкурса Prodexpo International Wine Competition & Guide.Ранее, как пишет канал, Глухов уже проявлял агрессию и становился участником конфликтов. Так, летом 2022 года он напал на свою коллегу на фестивале «Сыр, Пир, Мир».
По словам пострадавшей — директора по маркетингу компании Cavina Ирины Гинзбург, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина утверждает, что Глухов ударил ее по лицу, после чего начал оскорблять и угрожать расправой, в том числе словами «овца, убирайся отсюда, пока мы тебя не закопали». Гинзбург рассказала, что в конфликте также участвовал винный блогер Денис Руденко, который нанес ей удар. После произошедшего она обратилась в полицию с заявлением об избиении.