СМИ узнали о причинах желания Трампа захватить Гренландию

2 минуты чтения 13:16

Потребовать присоединения Гренландии к США американского президента Дональда Трампа сподвигли успех военной операции в Венесуэле и желание войти в историю. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) , ссылаясь на информированные источники.

По их словам, Трамп счел захват действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены американскими военными внешнеполитическим успехом, несмотря на острую критику, которой этот шаг подвергли на международной арене.

Кроме того, собеседники издания рассказали, что стремление захватить Гренландию является частью более масштабных планов американского президента по расширению территории США. Источники, знакомые с ситуацией, отметили, что нынешний глава Белого дома восхищается достижениями 11-го президента США Джеймса Полка, во время правления которого в середине XIX века произошло крупнейшее увеличение территории Соединенных Штатов. По данным WSJ, Трамп распорядился повесить портрет Полка в Овальном кабинете Белого дома.

17 января американский президент ввел дополнительные импортные пошлины на товары из европейских стран, которые выступили против аннексии Гренландии США и направили на остров своих военных. Спустя два дня он обвинил Данию, в состав которой входит Гренландия, в неспособности устранить российскую угрозу острову и заявил, что намерен решить эту проблему сам.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

«НАТО на протяжении 20 лет говорило Дании: “Вам необходимо устранить российскую угрозу в районе Гренландии”. К сожалению, Дания оказалась не в состоянии что-либо с этим сделать. Теперь пришло время — и это будет сделано», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Кроме того, он утверждал, что США получат Гренландию «так или иначе», а желание остаться в составе Дании, о котором заявляли власти Гренландии, называл «их проблемой».

