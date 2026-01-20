EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Подросток погиб внутри танка на выставке в Якутске

2 минуты чтения 14:28 | Обновлено: 14:56
Подросток погиб внутри танка на выставке в Якутске

В Якутске 16-летний подросток погиб внутри выставочного танка. Несчастный случай произошел на территории экспозиции военной техники исторического парка «Россия — моя история».

Гибель ребенка подтвердил и мэр города Евгений Григорьев в своем телеграм-канале. По его словам, трагедия произошла во время осмотра экспозиции. Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», подросток осматривал уличную экспозицию, затем залез под один из танков и проник внутрь корпуса через люк. Внутри его придавило тяжелой подвижной металлической деталью конструкции. Уточняется, что он мог привести в действие механизм аварийного отпускания ствола орудия. От полученных травм он скончался на месте.

По информации SakhaDay, детей было двое. Погибший подросток, по данным издания, «снял или задел подпорку ствола, в результате чего его придавило внутри».

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Выставка, на территории которой произошел несчастный случай, была открыта в начале ноября прошлого года и является постоянно действующей. Как указано на сайте проекта, экспозиция посвящена трофейной военной технике, доставленной из зоны боевых действий в Украине. В парке представлены, в частности, танк Т-72, известный под названием «Алеша», а также иностранные бронетранспортеры и боевые машины пехоты: американские Bradley и M113, французский VAB, финский XA-180 и украинский бронетранспортер «Буцефал». 

Администрация исторического парка пока не комментировала произошедшее. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Весной прошлого года похожая история произошла в Комсомольске-на-Амуре. Там, на выставке «трофейной» военной техники, 4-летнего ребенка придавило люком бронетранспортера М113. В момент, когда мальчик вместе с отцом подошел к БТР, у него открылась откидная крышка и ударила ребенка по голове. Он получил открытую черепно-мозговую травму и не выжил.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть