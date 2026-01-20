Подросток погиб внутри танка на выставке в Якутске

В Якутске 16-летний подросток погиб внутри выставочного танка. Несчастный случай произошел на территории экспозиции военной техники исторического парка «Россия — моя история».

Гибель ребенка подтвердил и мэр города Евгений Григорьев в своем телеграм-канале. По его словам, трагедия произошла во время осмотра экспозиции. Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», подросток осматривал уличную экспозицию, затем залез под один из танков и проник внутрь корпуса через люк. Внутри его придавило тяжелой подвижной металлической деталью конструкции. Уточняется, что он мог привести в действие механизм аварийного отпускания ствола орудия. От полученных травм он скончался на месте.

По информации SakhaDay, детей было двое. Погибший подросток, по данным издания, «снял или задел подпорку ствола, в результате чего его придавило внутри».

Выставка, на территории которой произошел несчастный случай, была открыта в начале ноября прошлого года и является постоянно действующей. Как указано на сайте проекта, экспозиция посвящена трофейной военной технике, доставленной из зоны боевых действий в Украине. В парке представлены, в частности, танк Т-72, известный под названием «Алеша», а также иностранные бронетранспортеры и боевые машины пехоты: американские Bradley и M113, французский VAB, финский XA-180 и украинский бронетранспортер «Буцефал».

Администрация исторического парка пока не комментировала произошедшее. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Весной прошлого года похожая история произошла в Комсомольске-на-Амуре. Там, на выставке «трофейной» военной техники, 4-летнего ребенка придавило люком бронетранспортера М113. В момент, когда мальчик вместе с отцом подошел к БТР, у него открылась откидная крышка и ударила ребенка по голове. Он получил открытую черепно-мозговую травму и не выжил.