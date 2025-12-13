EN
Экономика

Россиян предупредили о прекращении роста зарплат

2 минуты чтения 01:08

Реальные доходы жителей России в следующем году вырастут лишь на 1-2%. Экономика вступает в фазу стабилизации, из-за чего рост зарплат будет «существенно ниже», чем в прошлые годы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Наибольший рост зарплат, на 10–20%, прогнозируется в стратегических и высокотехнологичных секторах, таких как оборонно-промышленный комплекс, ИТ-сфера, особенно для специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности», — отметил Панеш. 

Меньше всего же вырастут доходы в розничной торговле, сфере общественного питания и ряде других отраслей. Панеш призвал смотреть на перспективу следующего года реалистично, так как замедление роста доходов соответствует задаче по сдерживанию инфляции и «переходу к устойчивому развитию». 

Большинство россиян (58%) зарабатывают меньше 60 тысяч рублей в месяц, об этом говорится в отчете Росстата за январь-октябрь 2025 года. Однако подобный уровень дохода уже не устраивает граждан. Еще летом люди говорили, что не считают месячную зарплату в размере 60 тысяч рублей достойной, заявил глава провластного Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

«Люди хотят достойной жизни. И они найдут способы, чтобы не получать 60 тысяч рублей, потому что 60 тысяч рублей — это не мечта даже для самого бедного региона России. Уже не мечта», — отметил Федоров. 

В 2026 году до 22% вырастет ставка НДС. Это базовый налог, повышение которого отразится на стоимости всех товаров и услуг в стране. По оценке правительства России, эта мера принесет государственному бюджету почти 1,2 триллиона рублей. Их собираются направить в первую очередь «на финансирование обороны и безопасности».

