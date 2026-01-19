СМИ предсказали резкое падение нефтегазовых доходов России

Поступления в бюджет России от продажи нефти и газа в январе 2026 года рухнут на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Причина — укрепление рубля при одновременном снижении цен на нефть. Итоговый показатель выручки за месяц составит примерно 420 миллиардов рублей, это самый низкий показатель с августа 2020 года.

Нефтегазовые доходы составляют около четверти от всех доходов российского бюджета, отмечает Reuters. Это делает их важным источником финансирования полномасштабного вторжения России в Украину.

Расчеты Reuters основаны на данных о добыче, переработке и поставках нефти и газа на внутреннем и внешнем рынках. Агентство отмечает, что в декабре цены внутри России на нефть рухнули на 53% в годовом исчислении из-за укрепления рубля.

Российские власти планируют получить 8,957 триллиона рублей бюджетных доходов от продажи нефти и газа в 2026 году, отмечает Reuters. В прошлом году этот показатель рухнул на 24% и составил 8,48 триллиона рублей. Бюджетные нефтегазовые доходы были самыми низкими с 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса в мире наблюдался низкий спрос на энергоносители.

Ранее агентство со ссылкой на данные европейской газотранспортной группы Entsog писало, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу рухнул до показателей начала 1970-х годов, сократившись на 44% в 2025 году.

В прошлом году «Газпром» поставлял трубопроводный газ в Европу только через «Турецкий поток», общий объем отправленных энергоносителей составил 18 миллиардов кубометров газа. Столько концерн отправлял в Европу только в первые годы экспорта сибирского газа на Запад.

При этом Россия продолжает поставлять в Европу сжиженный природный газ и является вторым по объемам поставщиком континента после США, отмечал Reuters.