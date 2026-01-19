EN
Няня призналась в удушении младенца ради «привлечения внимания»

2 минуты чтения 12:54 | Обновлено: 13:32
Няня призналась в удушении младенца ради «привлечения внимания»

Ухаживавшая за младенцами 18-летняя Теа Лаудемия Рассел из города Савидж в американском штате Миннесота призналась, что умышленно душила своих подопечных ради «привлечения внимания». Об этом пишет CBS со ссылкой на полицию. 

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

Женщина до смерти задушила 11-месячного ребенка, он скончался в больнице. Также она призналась в двух попытках удушения еще одного ребенка, его удалось спасти. 

Инциденты произошли осенью 2025 года. Впервые полицию вызвали из-за четырехмесячного ребенка, который не подавал признаков жизни, это произошло 19 сентября. Под носом и во рту у него обнаружили кровь, но ребенка удалось спасти. Через три дня его нашли в аналогичном состоянии, но в этот раз полицию вызывать не пришлось. 

Однако уже через два часа экстренная служба 911 получила сообщение о найденном без дыхания 11-месячном Харви Муклебусте. Поведение Рассел на месте сразу вызвало подозрение у властей и она стала главным подозреваемым. 

Позже она призналась в умышленном удушении Муклебуста и попытке дважды сделать то же самое с другим ребенком. Ее опыт на месте работы перед днем смерти ребенка составлял три недели.

Лицензия места, в котором работала Рассел, приостановлена, его представители отказались от комментариев. Женщине будет предъявлено обвинение в убийстве второй степени. 

Начальник полиции Савиджа Брэди Джуэлл заявил, что она призналась в совершении преступлений, поскольку хотела «привлечь внимание» к себе. Ранее Рассел «неадекватно» вела себя по отношению к детям, устраивала поджоги и совершала «бессмысленные» звонки в 911, отметил Джуэлл. В полиции считают, что это свидетельствует о ее склонности пытаться привлекать к себе внимание подобными действиями.

Фото:Unsplash

