Няня призналась в удушении младенца ради «привлечения внимания»

Ухаживавшая за младенцами 18-летняя Теа Лаудемия Рассел из города Савидж в американском штате Миннесота призналась, что умышленно душила своих подопечных ради «привлечения внимания». Об этом пишет CBS со ссылкой на полицию.

Женщина до смерти задушила 11-месячного ребенка, он скончался в больнице. Также она призналась в двух попытках удушения еще одного ребенка, его удалось спасти.

Инциденты произошли осенью 2025 года. Впервые полицию вызвали из-за четырехмесячного ребенка, который не подавал признаков жизни, это произошло 19 сентября. Под носом и во рту у него обнаружили кровь, но ребенка удалось спасти. Через три дня его нашли в аналогичном состоянии, но в этот раз полицию вызывать не пришлось.

Однако уже через два часа экстренная служба 911 получила сообщение о найденном без дыхания 11-месячном Харви Муклебусте. Поведение Рассел на месте сразу вызвало подозрение у властей и она стала главным подозреваемым.

Позже она призналась в умышленном удушении Муклебуста и попытке дважды сделать то же самое с другим ребенком. Ее опыт на месте работы перед днем смерти ребенка составлял три недели.

Лицензия места, в котором работала Рассел, приостановлена, его представители отказались от комментариев. Женщине будет предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

Начальник полиции Савиджа Брэди Джуэлл заявил, что она призналась в совершении преступлений, поскольку хотела «привлечь внимание» к себе. Ранее Рассел «неадекватно» вела себя по отношению к детям, устраивала поджоги и совершала «бессмысленные» звонки в 911, отметил Джуэлл. В полиции считают, что это свидетельствует о ее склонности пытаться привлекать к себе внимание подобными действиями.