Экономика

Недостаток самолетов заставил российские авиакомпании использовать восстановленные советские борта

2 минуты чтения 10:50

Российские авиакомпании, лишенные доступа к самолетам и запчастям западного производства из-за санкций, вынуждены ради поддержания пассажиропотока использовать расконсервированные и восстановленные машины советского производства. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в госкорпорации «Ростех».

По их словам, крупные российские авиаперевозчики, включая компанию Red Wings, получили в свое распоряжение десять пассажирских и грузовых самолетов моделей Ту-204-214, Ан-148 и Ил-96.

Кроме того, собеседники издания сообщили, что в ближайшие два года российские авиакомпании получат еще два восстановленных Ту-204. В свою очередь, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков пояснил, что использование законсервированных лайнеров  — это попытка восполнить образовавшийся в России дефицит авиатехники.

Западные страны ввели широкомасштабные санкции против России после начала ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Ограничения затронули в том числе поставки самолетов и запчастей к ним, а также обслуживание и ремонт купленных или арендованных лайнеров. Из-за этого некоторым российским авиакомпаниям уже пришлось разбирать на запчасти одни свои самолеты для ремонта других.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

Между тем, как пишет в своем телеграм-канале Faridaily журналистка Фарида Рустамова, план российского правительства по поставкам новых магистральных самолетов отечественного производства авиаперевозчикам на 2025 год оказался полность провален — авиакомпании не получили ни одного из запланированных 15 лайнеров.

При этом, как отмечает Рустамова, изначально планировалось, что к 2026 году российские авиаперевозчики получат не менее 82 отечественных лайнеров, однако затем правительству пришлось скорректировать эти планы и сократить объем поставок до 15 бортов.

Ранее «Холод» писал, что почти за 10 лет, которые друг Владимира Путина Сергей Чемезов возглавляет «Ростех», корпорация не смогла запустить в серийное производство ни одного нового самолета и ни одного коммерчески успешного вертолета.

СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
