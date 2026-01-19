Недостаток самолетов заставил российские авиакомпании использовать восстановленные советские борта

Российские авиакомпании, лишенные доступа к самолетам и запчастям западного производства из-за санкций, вынуждены ради поддержания пассажиропотока использовать расконсервированные и восстановленные машины советского производства. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в госкорпорации «Ростех».

По их словам, крупные российские авиаперевозчики, включая компанию Red Wings, получили в свое распоряжение десять пассажирских и грузовых самолетов моделей Ту-204-214, Ан-148 и Ил-96.

Кроме того, собеседники издания сообщили, что в ближайшие два года российские авиакомпании получат еще два восстановленных Ту-204. В свою очередь, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков пояснил, что использование законсервированных лайнеров — это попытка восполнить образовавшийся в России дефицит авиатехники.

Западные страны ввели широкомасштабные санкции против России после начала ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Ограничения затронули в том числе поставки самолетов и запчастей к ним, а также обслуживание и ремонт купленных или арендованных лайнеров. Из-за этого некоторым российским авиакомпаниям уже пришлось разбирать на запчасти одни свои самолеты для ремонта других.

Между тем, как пишет в своем телеграм-канале Faridaily журналистка Фарида Рустамова, план российского правительства по поставкам новых магистральных самолетов отечественного производства авиаперевозчикам на 2025 год оказался полность провален — авиакомпании не получили ни одного из запланированных 15 лайнеров.

При этом, как отмечает Рустамова, изначально планировалось, что к 2026 году российские авиаперевозчики получат не менее 82 отечественных лайнеров, однако затем правительству пришлось скорректировать эти планы и сократить объем поставок до 15 бортов.

Ранее «Холод» писал, что почти за 10 лет, которые друг Владимира Путина Сергей Чемезов возглавляет «Ростех», корпорация не смогла запустить в серийное производство ни одного нового самолета и ни одного коммерчески успешного вертолета.