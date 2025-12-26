EN
Россия не получила ни одного нового самолета и коммерчески успешного вертолета за 10 лет

3 минуты чтения 18:32 | Обновлено: 19:04
За почти 10 лет, которые друг и сослуживец Владимира Путина по Дрездену Сергей Чемезов возглавляет «Ростех», корпорация не смогла создать ни одного нового самолета и ни одного коммерчески успешного вертолета. Об этом говорится в новом материале «Холода» в рамках спецпроекта «Национальное достояние», в котором подробно рассказывается, как Чемезов получил контроль над всем авиапромом России.

Ключевое предприятие, отвечающее за развитие российской авиации, «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), была создана в 2006 году. Ее последний относительно успешный проект — Sukhoi Superjet-100 — не пользовался спросом у авиакомпаний, из-за чего ее поглотил «Ростех» в 2018 году. 

За то время, как ею управляет «Ростех», авиастроительная корпорация регулярно обещает прорывы в самые короткие сроки и всякий раз оказывается не в состоянии исполнить собственные обещания.

Так, потенциальным прорывом считался многофункциональный истребитель пятого поколения Су-75 или Checkmate, который планировалось создать в 2023 году. «Ростех» рассчитывал на его масштабный экспорт, а презентацию самолета сопровождала самая массовая маркетинговая кампания в российской истории. 

В итоге внимание потенциальных заказчиков макет не привлек, а в 2022 году интерес к проекту перестали проявлять ОАЭ из-за постоянных переносов сроков. В 2023 году глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал выпуск опытного образца к концу 2025 года, но сейчас начальник летной службы компании «Сухой» ОКБ Сухого Сергей Богдан говорит о первом полете лишь в начале 2026 года. Причем состояться он должен с «божьей помощью».

Самолет SJ-100, импортозамещенную версию SSJ-100, в 2022 году планировали запускать с 2023 года, однако его первый полет состоялся только спустя два года. Комапания обещает, что поставки начнутся уже в 2026 году, но авиационные эксперты утверждают, что даже в оптимальных условиях на проверки и сертификацию могут уйти годы.

Новый флагман российского авиапрома, MC-21, планировали поставлять в авиакомпании еще в 2019 году. Сейчас на 2026 год намечен лишь старт его серийного производства.

Ставший скандальный легкий самолет «Байкал», который готовят на смену легендарному Ан-2 (он же «Кукурузник»), формально не входит в список неудач «Ростеха», однако к провалу проекта привела именно работа структуры Чемезова.

В сентябре 2024 года выяснилось, что у самолета нет винта и двигателя, его разрабатывал входящий в «Ростех» «ОДК-Климов». С задачей компания не справилась и разработку отдали УЗГА — этот завод занимается ремонтом двигателей, а не их изготовлением. В итоге мотор доделан не был, а поставки «Байкала» отложили. Полностью закрывать проект пока не планируют даже после слов вице-премьера Юрия Трутнева о том, что на «Байкал» больше рассчитывать нельзя.

Что касается вертолетов, то созданный в 2007 году холдинг «Вертолеты России», был дочерней компанией «Оборонпрома», в а 2018-м году после ликвидации последнего он перешел уже в прямое подчинение «Ростеха».

Результаты холдинга за это время были такие же плачевные как у ОАК и УЗГА. Так, в 2013 году необходимый для полета сертификат получил легкий многоцелевой вертолет «Ансат» — новая разработка «Казанского вертолетного завода» (КВЗ). С тех пор было выпущено около 140 машин. Однако все изменилось с введением санкций после начала войны в Украине. 

«Ансат» входил в программу развития авиаотрасли до 2030 года, но у «Ростеха» не нашлось замены для двигателей PW207K производства Pratt & Whitney Canada у «Ростеха», а те агрегаты, которые успели установить на выпущенные машины западная компания отказалась ремонтировать. Глава компании еще в 2023 году анонсировал окончание испытаний «ансатов» с российским двигателем ВК-650В, однако первый полет этой модели с российской силовой установкой состоялся только в сентябре 2025 года. Как пояснили эксперты Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ), под отечественный двигатель пришлось делать новую версию вертолета. 

В 2017 году на авиасалоне МАКС «Вертолеты России» представили макет легкого вертолета VRT500. Тогда же заявлялось, что он будет готов к выходу на российские и международные рынки уже в 2021 году. В марте 2024 года разработчик машины ООО «ВР-Технологии», которая с 2018 года принадлежала «Вертолетам России», объявил о банкротстве. На рынок VRT500 так и не вышел.

Таким образом, как убедился «Холод», с того момента, как ведомство Чемезова получило контроль над российской гражданской авиацией, страна не получила ни новых самолетов, ни вертолетов. Выяснилось, что планы российских властей в этой отрасли опирались на помощь компаний из «недружественных» стран. Подробнее о провалах «Ростеха» читайте в полной версии материала «Холода».

