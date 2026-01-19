Крупнейший цементный холдинг России начал останавливать заводы

Крупнейший производитель цемента в России приостановил работу своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях. Завод в Липецкой области переведен в ограниченный режим работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя холдинга.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен? Мир 6 минут чтения

Речь идет о компании «Цемрос». Как сообщается, решение принято на фоне снижения спроса на цемент и роста импорта. По данным компании, на российский рынок активно поступает продукция из Беларуси и Ирана. При этом цены на импортный цемент часто оказываются ниже, чем у отечественных производителей.

Кроме того, сокращается потребление цемента в жилищном строительстве. Так, в первом полугодии 2025-го оно снизилось на 8,6%, а во втором квартале — на 10,5%, уточняет издание.

Ограниченный режим работы введен и на заводе холдинга в Липецкой области. Как пояснили в компании, сейчас там продолжают работать только подразделения по помолу и упаковке цемента, а также службы контроля качества. Основные производственные мощности предприятия временно остановлены.

По данным Forbes, холдинг «Цемрос» был основан в 2002 году и долгое время работал под брендом «Евроцемент». Основным владельцем компании был бизнесмен Филарет Гальчев. В начале 2016 года его состояние резко сократилось с 5,6 миллиарда до 305 миллионов долларов.

Россиянин скопировал Skype и разбогател Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные Экономика 8 минут чтения

После ухудшения финансового положения основного акционера контроль над компанией перешел к Сбербанку в рамках мероприятий по урегулированию задолженности. Это случилось в 2020 году. А уже в 2021-м Сбербанк продал цементный холдинг Михайловскому комбинату строительных материалов, который принадлежит структурам группы «Смиком».

В настоящее время в состав «Цемроса» входят 18 цементных заводов, расположенных в разных регионах России. В 2025 году в компании работали 10 631 человек. В том же году холдинг вошел в «золотую» группу рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes.

Сроки возможного возобновления полноценной работы приостановленных предприятий в компании не уточняют.