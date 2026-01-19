EN
Общество

Джигана и Самойлову не развели из-за брачного контракта

20:51

Савеловский районный суд Москвы отказал в расторжении брака рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко) и блогерки Оксаны Самойловой, сообщило издание «Осторожно, новости».

Также стало известно, что Джиган подал к Самойловой встречный иск о признании недействительным брачного договора, который супруги заключили в 2020 году. «Мы считаем, что брачный договор является недействительным, и намерены это доказать», — сказал изданию «СтарХит» представитель музыканта Сергей Жорин.

«Согласно договору, имущество, которое было нажито в браке, передается Оксане. Устанавливается раздельный режим совместного ведения. Все, что приобреталось позже заключения на имя Джигана, достается Оксане», — процитировало «Осторожно, новости» слова представителя Самойловой Олега Тонаканяна.

Суд принял заявление, но передал его по подсудности в Савеловский районный суд Москвы, рассказал Тонакян. Из-за нового иска вопрос о разводе в ближайшее время решен не будет, добавил он.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Брачный договор супруги подписали после того, как Джиган выписался из реабилитационного центра, где лечился от наркозависимости, утверждают «СтарХит» и Mash.

«Денис был в таком состоянии, что подписал бы все, что угодно, лишь бы черная полоса в его жизни закончилась. <…> Оксана увезла мужа из психушки, тут же стала угрожать разводом, подала заявление и подсунула нужные ей бумаги. К тому моменту они уже приобрели большой дом, в том же документе значилась и небольшая квартира Джигана в Москве, купленная им много лет назад, и все остальное», — сказал «СтарХит» приятель рэпера на условиях анонимности.

Оксана Самойлова познакомилась с Джиганом в 2010 году, а спустя два года пара поженилась. У них четверо несовершеннолетних детей. В 2020 году блогерка уже пыталась развестись с супругом, но в итоге забрала заявление.

В октябре 2025 года Самойлова снова подала иск о разводе, аргументировав его тем, что Джигану «нужно повзрослеть». В ноябре суд после первого заседания дал супругам месяц на примирение. По итогам этого перерыва ничего не изменилось, рассказал «Осторожно, новости» Тонакян.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
