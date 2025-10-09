EN
Общество

СМИ сообщили о разводе Джигана

2 минуты чтения 17:03 | Обновлено: 17:49

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом. Заявление зарегистрировано 6 октября в мировом суде. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash, Baza и «Осторожно, новости».

Самойлова познакомилась с Джиганом в 2010 году, а спустя два года пара поженилась. У них четверо несовершеннолетних детей.

С новогодних корпоративов в Донбасс
С новогодних корпоративов в Донбасс
Как изменилась жизнь гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой всего за несколько месяцев
Общество20 минут чтения

В декабре 2023 года Джиган был одним из участников «голой вечеринки» телеведущей Насти Ивлеевой. Он не стал извиняться, как многие другие звезды, которые были на вечеринке, однако публично раскритиковал Ивлееву. «Это не вечеринка, а Содом и Гоморра. Вакханалия. Ивлеева подставила всех», — заявил артист. Позднее в донецких соцсетях появились публикации о том, что он помог восстановить детский сад в Горловке.

По данным «Новой газеты», Самойлова попала под масштабную проверку Федеральной налоговой службы. В последнее время Следственный комитет заводит против популярных блогеров уголовные дела о неуплате налогов.

У всех сказок бывает конец
У всех сказок бывает конец
На блогеров-миллионеров заводят уголовные дела. Рассказываем, за что их преследуют и почему на них обратили внимание именно сейчас
Общество3 минуты чтения

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) родился в Одессе и переехал в Москву в 2007 году, подписав контракт с лейблом Black Star Inc. При этом в поддержку Украины после полномасштабного российского вторжения артист не высказывался. В августе 2022 года украинские журналисты заметили, что он отметил свой день рождения тортом в виде ракеты. А спустя месяц рэпер высмеял бегущих от мобилизации россиян.

В начале этого года Джиган выступил в Израиле на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара по имени Ривка и Шолома, сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа. Одесский раввин часто высказывается в поддержку Украины и отмечает, что там нет нацизма и антисемитизма, вопреки утверждениям российской пропаганды. В свою очередь, Лазар не высказывался в поддержку вторжения в Украину и настаивал на необходимости мирного решения конфликта.

