EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Толпа подростков избила идущую с занятий школьницу

2 минуты чтения 19:07

В Адыгее группа подростков атаковала школьницу, которая возвращалась с дополнительных занятий, и избила ее. Об этом пишет региональная прокуратура.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

Инцидент произошел вечером 15 января, но информация о нем начала распространяться только 18 января, тогда же был опубликован и текст прокуратуры. Силовики пообещали провести проверку не только факта нападения на несовершеннолетнюю, но и дать оценку работы полиции по итогам расследования.

В официальном пресс-релизе прокуратуры Адыгеи не приводится подробностей произошедшего нападения, а также мотивов подростков. Телеграм-канал Baza пишет, что пострадавшую 15-летнюю девушку зовут Диана. По данным Baza, она находится в больнице с сотрясением мозга, нападавшие также травмировали ее почки.

Мать Дианы считает причиной нападения на свою дочь желание отомстить ей. Парень одной из напавших якобы расстался с ней из-за постоянной травли в адрес Дианы, из-за чего девушка решила мстить ей. По словам женщины, с ней связались родители некоторых из напавших на Диану подростков — одна из матерей не предложила никакой помощи, а другая заявила, что инцидент был обычной дракой.

Baza утверждает, что нападение произошло у 22-й гимназии Майкопа. Диана возвращалась домой после компьютерных курсов, ее поджидали пять девушек и неизвестное число парней, все они были знакомы. Диану избивали девушки, подростки же снимали происходящее на телефоны.

На помощь сбитой с ног Диане пришли прохожие, они помогли ей добраться до дома, скорая помощь забрала девушку уже оттуда. Напавшие на нее успели разбежаться, отмечает Baza. Телеграм-канал и прокуратура не пишут о возбужденных уголовных делах и не сообщают об установлении личности подозреваемых в избиении. Региональное управление МВД инцидент на момент публикации новости не комментировало.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве