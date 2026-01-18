Толпа подростков избила идущую с занятий школьницу

В Адыгее группа подростков атаковала школьницу, которая возвращалась с дополнительных занятий, и избила ее. Об этом пишет региональная прокуратура.
Инцидент произошел вечером 15 января, но информация о нем начала распространяться только 18 января, тогда же был опубликован и текст прокуратуры. Силовики пообещали провести проверку не только факта нападения на несовершеннолетнюю, но и дать оценку работы полиции по итогам расследования.
В официальном пресс-релизе прокуратуры Адыгеи не приводится подробностей произошедшего нападения, а также мотивов подростков. Телеграм-канал Baza пишет, что пострадавшую 15-летнюю девушку зовут Диана. По данным Baza, она находится в больнице с сотрясением мозга, нападавшие также травмировали ее почки.
Мать Дианы считает причиной нападения на свою дочь желание отомстить ей. Парень одной из напавших якобы расстался с ней из-за постоянной травли в адрес Дианы, из-за чего девушка решила мстить ей. По словам женщины, с ней связались родители некоторых из напавших на Диану подростков — одна из матерей не предложила никакой помощи, а другая заявила, что инцидент был обычной дракой.
Baza утверждает, что нападение произошло у 22-й гимназии Майкопа. Диана возвращалась домой после компьютерных курсов, ее поджидали пять девушек и неизвестное число парней, все они были знакомы. Диану избивали девушки, подростки же снимали происходящее на телефоны.
На помощь сбитой с ног Диане пришли прохожие, они помогли ей добраться до дома, скорая помощь забрала девушку уже оттуда. Напавшие на нее успели разбежаться, отмечает Baza. Телеграм-канал и прокуратура не пишут о возбужденных уголовных делах и не сообщают об установлении личности подозреваемых в избиении. Региональное управление МВД инцидент на момент публикации новости не комментировало.