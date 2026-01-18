Толпа подростков избила идущую с занятий школьницу

В Адыгее группа подростков атаковала школьницу, которая возвращалась с дополнительных занятий, и избила ее. Об этом пишет региональная прокуратура.

«Я наблюдал за ней полчаса» Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался Криминал 10 минут чтения

Инцидент произошел вечером 15 января, но информация о нем начала распространяться только 18 января, тогда же был опубликован и текст прокуратуры. Силовики пообещали провести проверку не только факта нападения на несовершеннолетнюю, но и дать оценку работы полиции по итогам расследования.

В официальном пресс-релизе прокуратуры Адыгеи не приводится подробностей произошедшего нападения, а также мотивов подростков. Телеграм-канал Baza пишет, что пострадавшую 15-летнюю девушку зовут Диана. По данным Baza, она находится в больнице с сотрясением мозга, нападавшие также травмировали ее почки.

Мать Дианы считает причиной нападения на свою дочь желание отомстить ей. Парень одной из напавших якобы расстался с ней из-за постоянной травли в адрес Дианы, из-за чего девушка решила мстить ей. По словам женщины, с ней связались родители некоторых из напавших на Диану подростков — одна из матерей не предложила никакой помощи, а другая заявила, что инцидент был обычной дракой.

Baza утверждает, что нападение произошло у 22-й гимназии Майкопа. Диана возвращалась домой после компьютерных курсов, ее поджидали пять девушек и неизвестное число парней, все они были знакомы. Диану избивали девушки, подростки же снимали происходящее на телефоны.

На помощь сбитой с ног Диане пришли прохожие, они помогли ей добраться до дома, скорая помощь забрала девушку уже оттуда. Напавшие на нее успели разбежаться, отмечает Baza. Телеграм-канал и прокуратура не пишут о возбужденных уголовных делах и не сообщают об установлении личности подозреваемых в избиении. Региональное управление МВД инцидент на момент публикации новости не комментировало.