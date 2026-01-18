EN
Общество

Правила авиаперелетов изменятся в России

08:09

В России с 1 марта вступят в силу изменения в правила воздушных перевозок. Они коснутся, в том числе, порядка информирования пассажиров и новых стандартов обслуживания в случае задержек рейсов и отмен. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Устраняется правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета. Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно подробно регламентированы обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов», — рассказал Якубовский.

Также в новых правилах были учтены интересы семей с детьми. Теперь авиаперевозчик обязан предоставлять детям до 12 лет и их сопровождающим пассажирам места рядом друг с другом без дополнительной платы, с четким регламентом порядка их выделения. 

Кроме того, по словам депутата, впервые в правилах подробно прописана обязанность авиаперевозчика заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или других вынужденных обстоятельств.

По словам Якубовского, изменения направлены на то, чтобы сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми, а обязанности авиакомпаний «четко зафиксированными». 

«В целом изменения носят практический и защитный характер и направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счет четких и одинаковых правил для всех», — утверждает парламентарий.

Ранее стало известно, что авиакомпания S7 планирует изменить правила провоза пауэрбанков на борту самолета. Так, внешние аккумуляторы нельзя будет заряжать на борту, перевозить на багажных полках, а также использовать во время руления, взлета и посадки самолета.

