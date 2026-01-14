EN
Общество

Правила перевозки пауэрбанков в самолетах могут измениться в России

2 минуты чтения 15:44

Авиакомпания S7 планирует изменить правила провоза пауэрбанков на борту самолета. Их, например, нельзя будет класть на багажные полки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Готовящиеся перемены связаны с рекомендациями Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по перевозке аккумуляторов в ручной клади, которые обновились 1 января.

«Мы планируем в ближайшее время обновить правила перевозки аккумуляторов и батарей в ручной клади с учетом обновленных рекомендаций IATA», — сказали РИА «Новости» в S7.

Авиакомпания планирует добавить правила, согласно которым внешние аккумуляторы нельзя будет заряжать на борту, перевозить на багажных полках, а также использовать во время руления, взлета и посадки самолета.

Вероятно, другие российские авиакомпании тоже приведут свои внутренние правила в соответствие с рекомендациями IATA. В них, помимо того, о чем рассказали РИА «Новости», предлагаются следующие ограничения: емкость аккумулятора без отдельного согласования с авиакомпанией не должна превышать сто ватт-часов, а количество пауэрбанков — 20 штук на пассажира.

Ограничения на перевозку пауэрбанков связаны с тем, что внутри них находится батарея — чаще всего литий-ионная. При падении, перегреве или перепадах давления на борту аккумулятор может загореться.

Перевозка пауэрбанков разрешена только в ручной клади, потому что, если возникнет пожар в салоне, экипаж с большей вероятностью успеет его потушить, нежели возгорание в багажном отсеке.

У большинства авиакомпаний также есть внутренние ограничения по мощности и объему аккумуляторов, разрешенных к перевозке в ручной клади. Чаще всего это до ста ватт-часов и до 30 тысяч миллиампер-часов.

Сейчас из-за пожаров авиакомпании по всему миру меняют правила транспортировки внешних аккумуляторов. В частности, еще в 2025 году Pegasus и Singapore Airlines запретили пассажирам заряжать свои устройства с помощью пауэрбанков на борту самолетов.

