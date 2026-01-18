Мужчина набросился с кулаками на сбившего его жену подростка и сломал ему нос

Житель Екатеринбурга набросился с кулаками на 13-летнего подростка, катавшегося на горке в Екатеринбурге, и начал наносить удары по его голове и телу. Об этом пишет региональная прокуратура.

Ребенок катался на снегокате и наехал на женщину во время спуска. Стоящий рядом с ней мужчина сразу атаковал лежащего на земле подростка, запись инцидента уже появилась в региональных СМИ.

Так, «Екатеринбург онлайн» пишет, что инцидент произошел 17 января на территории спортивно-развлекательного комплекса «Уктус». По данным издания, пострадавшего подростка зовут Властимир. Его мать рассказала, что напавший на ребенка мужчина является супругом сбитой женщины.

По словам женщины, дерущихся попробовал разнять друг Властимира. Он попытался отвлечь мужчину на себя, в ответ тот погнался за подростком, выкрикивая угрозы. Однако пауза позволила Властимиру подняться на ноги. Его мать считает, что он поздно заметил стоящих на склоне людей, но подросток все же попытался избежать столкновения в последний момент, отбросив снегокат в сторону.

Сейчас Властимир находится в больнице, у него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы на руках — подросток пытался закрыть ими лицо от ударов. На атаковавшего его мужчину написали заявление в полицию, его получение журналистам подтвердили в одном из екатеринбургских отделений.

Прокуратура подтвердила начало проверки по факту нанесения подростку телесных повреждений, силовики не сообщили подробностей о полученных им травмах. Ura.ru отмечает, что сбитая им женщина, по предварительным данным, не получила серьезных травм. На опубликованной записи также видно, что она пыталась остановить наносящего удары супруга, когда сама находилась на земле. По данным издания, полицейские еще не установили личность мужчины.