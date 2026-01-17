Подростка обвинили в убийстве отобравшего у него игровую приставку отца

Подросток из американского штата Пенсильвания получил обвинение в убийстве отца после того, как выстрелил ему в голову из пистолета, пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ и судебные документы.

Следствие считает, что ребенок обнаружил пистолет случайно — 11-летний мальчик искал отнятую у него игровую приставку Nintendo Switch в отцовском сейфе. Вместо нее он подобрал там пистолет, а затем, как следует из признательных показаний, зарядил его и выстрелил в голову родителю.

Следователи спросили у ребенка, понимал ли он, к каким последствиям приведет выстрел. Мальчик ответил, что не думал об этом в тот момент — ребенок признался, что слишком разозлился. Тело умершего 42-летнего мужчины полицейские обнаружили в его постели.

The Guardian сообщает, что инцидент произошел 13 января. У ребенка, чье имя не называется, был день рождения и мальчик был доволен им. Однако у него возник конфликт с отцом, который потребовал от сына готовиться ко сну.

Родители ребенка легли спать около полуночи, их спальня соединялась с комнатой сына через шкаф. Он проник в комнату, чтобы открыть сейф отца — мальчик считал, что отнятая у него приставка хранится именно там. Для этого ребенок вынул ключ от сейфа из отцовского комода.

Ребенок, как отмечают журналисты со ссылкой на сторону следствия, признал, что зарядил оружие и выстрелил в отца. Также посетившие место инцидента полицейские заявили, что слышали от него признание в убийстве, которое ребенок сказал своей матери.

Сейчас подросток взят под стражу, ему отказали в возможности освобождения под залог. Слушание по его делу назначено на 22 января. Полиция утверждает, что уже получила от мальчика признательные показания.