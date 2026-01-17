EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Подростка обвинили в убийстве отобравшего у него игровую приставку отца

2 минуты чтения 17:59

Подросток из американского штата Пенсильвания получил обвинение в убийстве отца после того, как выстрелил ему в голову из пистолета, пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ и судебные документы.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Следствие считает, что ребенок обнаружил пистолет случайно — 11-летний мальчик искал отнятую у него игровую приставку Nintendo Switch в отцовском сейфе. Вместо нее он подобрал там пистолет, а затем, как следует из признательных показаний, зарядил его и выстрелил в голову родителю.

Следователи спросили у ребенка, понимал ли он, к каким последствиям приведет выстрел. Мальчик ответил, что не думал об этом в тот момент — ребенок признался, что слишком разозлился. Тело умершего 42-летнего мужчины полицейские обнаружили в его постели.

The Guardian сообщает, что инцидент произошел 13 января. У ребенка, чье имя не называется, был день рождения и мальчик был доволен им. Однако у него возник конфликт с отцом, который потребовал от сына готовиться ко сну.

Родители ребенка легли спать около полуночи, их спальня соединялась с комнатой сына через шкаф. Он проник в комнату, чтобы открыть сейф отца — мальчик считал, что отнятая у него приставка хранится именно там. Для этого ребенок вынул ключ от сейфа из отцовского комода.

Ребенок, как отмечают журналисты со ссылкой на сторону следствия, признал, что зарядил оружие и выстрелил в отца. Также посетившие место инцидента полицейские заявили, что слышали от него признание в убийстве, которое ребенок сказал своей матери.

Сейчас подросток взят под стражу, ему отказали в возможности освобождения под залог. Слушание по его делу назначено на 22 января. Полиция утверждает, что уже получила от мальчика признательные показания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве