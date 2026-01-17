СМИ: один из главных союзников России столкнулся с «судьбоносным» выбором

Подавление протестов в Иране не приведет к нормализации политической жизни. Власти страны должны сделать выбор — либо согласиться на радикальные реформы ради спасения экономики, либо столкнуться с повышенной вероятностью смены режима после новых протестов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнение экспертов.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится у власти несколько десятилетий — он выдерживал многолетнее внешнее давление на экономику своей страны, одновременно подавляя недовольство режимом со стороны населения. Однако сейчас для спасения экономики ему, вероятно, придется пойти на серьезные компромиссы в отношениях с мировым сообществом.

Начавшиеся в конце декабря прошлого года протесты вывели на улицу людей во всех регионах страны и стали одной из самых больших угроз иранской теократии за почти 50 лет ее существования, отмечает WSJ. Ирану удалось подавить их с помощью жестоких репрессий, как сообщали СМИ, однако аналитики считают, что восстания против властей неизбежно начнутся снова.

Избежать этого Хаменеи сможет, решив экономические проблемы Ирана, которые и стали причиной выхода людей на улицу. Отсутствие доступа к зарубежным инвестициям, валютам и рынкам привело к неспособности правительства справиться с инфляцией и резким падением курса национальной валюты.

Власти Ирана попытались успокоить население в рамках уже существующей системы — отменили субсидии обменного курса для импортеров продуктов питания и медикаментов, а также ввели ежемесячные выплаты в размере семи долларов. Эти меры вызвали насмешки населения. Чиновники не могут обеспечить население круглосуточными поставками электричества, столица Ирана Тегеран находится под угрозой эвакуации из-за острого кризиса водоснабжения.

После общенациональных протестов 2022 года, вспыхнувших после появления сообщений о смерти задержанной из-за «неправильного ношения» хиджаба Махсы Амини, иранские власти пошли на послабления для населения — начали лояльнее относиться к нарушению дресс-кода в Тегеране, разрешили «живую» музыку и танцы в столице.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен? Мир 6 минут чтения

Однако сейчас население уверено, что Хаменеи «оторвался от нации», а предлагаемые меры не решают фундаментальных проблем страны, пишет WSJ. Радикальные экономические преобразования, по мнению опрошенных экспертов, возможны, но потребуют отказа сразу от нескольких программ, которые верховный лидер Ирана поддерживал годами.

Так, Ирану, вероятно, придется согласиться на отказ от обогащения урана, пойти на уступки по ракетной программе и завершить зарубежные миссии Корпуса стражей исламской революции, которые связаны с управлением боевыми организациями в разных странах мира.

Стоящий перед Хаменеи выбор похож на тот, который уже возникал перед его предшественником, аятоллой Рухоллой Хомейни, отмечают журналисты. Он пошел на унизительное для Ирана прекращение огня с Ираком, но после этого страна испытала экономический подъем и приступила к созданию социального государства с высоким уровнем образования и здравоохранения.