Криминал

СМИ: обвиненный в убийстве российского посла сбежал в Канаду и работает психотерапевтом

2 минуты чтения 17:31 | Обновлено: 18:11

Один из обвиняемых в организации убийства российского посла в Турции Андрея Карлова в 2016 году Джемал Караат сменил имя, переехал в Канаду и работает там психотерапевтом. Об этом рассказали Hurriyet со ссылкой на источник в спецслужбах и CNN Turk без указания источника.

Караат, по данным телеканалов, входит в организацию фетхуллахистов, которую в Турции называют «Фетхуллахистская террористическая организация» (FET). Ее членов считают причастными к попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года. По версии CNN Turk, Караат — одна из ключевых фигур в подпольной структуре FET.

Караата теперь зовут Салих Ада, утверждают турецкие СМИ. Мужчина также якобы использовал псевдонимы Садык и Явуз. Сейчас Караат, как сообщается, работает психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services и специализируется на лечении тревожных расстройств, депрессии и проблем с управлением гневом.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Одной из причин смены имени для Караата стал страх быть похищенным Россией. По данным журналистов, мужчина не выезжает из Канады, опасаясь нападений, а также периодически контактирует с силами безопасности страны.

Посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. В российского дипломата выстрелил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его убили на месте происшествия.

Позже суд приговорил пятерых фигурантов дела об убийстве к пожизненному лишению свободы. Еще девять человек получили тюремные сроки от пяти до 15 лет. Пять обвиняемых были оправданы, девять человек находятся в розыске по этому делу.

