Криминал

Погоня за Porsche закончилась стрельбой в Подмосковье

2 минуты чтения 15:40 | Обновлено: 16:12

В Балашихе сотруднику полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля Porsche после того, как водитель проигнорировал требование остановиться. Об этом, в частности, сообщили РИА «Новости» и «Москва 24».

Инцидент произошел на улице Терешковой. Судя по видео, которые публикуют телеграм-каналы, сотрудники полиции остановили Porsche и попросили водителя выйти. Тот вместо того, чтобы подчиниться требованиям силовиков, протаранил служебный автомобиль и попытался скрыться.

Полицейские открыли огонь по колесам машины, чтобы остановить ее. В итоге автомобиль уехал в сугроб на обочине дороги, а водитель, по данным телеграм-канала Baza, поспешил пересесть на пассажирское сиденье. В итоге мужчину задержали, никто не пострадал. По информации телеграм-канала «Подъем», водитель находился в «неадекватном состоянии.

Porsche в Балашихе решили остановить из-за нечитаемых номеров, рассказали в подмосковной прокуратуре. По их данным, это произошло около 12:45 по московскому времени. Водитель «проигнорировал законное требование сотрудника полиции», попытался скрыться и наехал на служебный автомобиль, сообщили в ведомстве. Там добавили, что проконтролируют установление всех обстоятельств случившегося.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
