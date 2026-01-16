Погоня за Porsche закончилась стрельбой в Подмосковье

В Балашихе сотруднику полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля Porsche после того, как водитель проигнорировал требование остановиться. Об этом, в частности, сообщили РИА «Новости» и «Москва 24».

Инцидент произошел на улице Терешковой. Судя по видео, которые публикуют телеграм-каналы, сотрудники полиции остановили Porsche и попросили водителя выйти. Тот вместо того, чтобы подчиниться требованиям силовиков, протаранил служебный автомобиль и попытался скрыться.

Полицейские открыли огонь по колесам машины, чтобы остановить ее. В итоге автомобиль уехал в сугроб на обочине дороги, а водитель, по данным телеграм-канала Baza, поспешил пересесть на пассажирское сиденье. В итоге мужчину задержали, никто не пострадал. По информации телеграм-канала «Подъем», водитель находился в «неадекватном состоянии.

Porsche в Балашихе решили остановить из-за нечитаемых номеров, рассказали в подмосковной прокуратуре. По их данным, это произошло около 12:45 по московскому времени. Водитель «проигнорировал законное требование сотрудника полиции», попытался скрыться и наехал на служебный автомобиль, сообщили в ведомстве. Там добавили, что проконтролируют установление всех обстоятельств случившегося.