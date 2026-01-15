EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Американский фонд потребовал от Кремля расплатиться по долгам Российской Империи

2 минуты чтения 00:09 16 января

Инвестиционный фонд Noble Capital RSD хочет получить от России 225,8 миллиарда долларов. Это долг по облигациям Российской Империи, выпущенным еще в 1916 году, сообщает РБК.

Иск к российским властям поступил в федеральный суд США. Ответчиками заявлены Российская Федерация, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния России.

Представители инвестфонда утверждают, что долг по имперским облигациям может быть погашен за счет российских активов, замороженных на Западе после начала войны и полномасштабного вторжения в Украину. Их общая сумма превышает 260 миллиардов евро, 193 миллиарда из которых хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

При этом реальные шансы Noble Capital RSD выиграть дело против России и получить 225,8 миллиарда долларов — крайне низкие. Вероятнее всего, как отмечает издание со ссылкой на опрошенных юристов, иск нужен для того, чтобы  «направить власти США в русло частно-правовой альтернативы использования замороженных российских активов вместо политической конфискации в пользу Украины».

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Решение о бессрочной заморозке российских активов было принято 12 декабря. Бельгия неоднократно давала понять, что выступает против изъятия средств России в пользу Украины, так как подобная мера может подорвать доверие к европейской финансовой системе.

Однако европейские лидеры договорились, что теперь бессрочно замороженные российские активы могут быть разблокированы только после одобрения квалифицированным большинством стран ЕС. Это означает, что решение должно поддержать 60% стран ЕС (16 из 27), в которых проживает более 55% населения союза. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке