Американский фонд потребовал от Кремля расплатиться по долгам Российской Империи

Инвестиционный фонд Noble Capital RSD хочет получить от России 225,8 миллиарда долларов. Это долг по облигациям Российской Империи, выпущенным еще в 1916 году, сообщает РБК.

Иск к российским властям поступил в федеральный суд США. Ответчиками заявлены Российская Федерация, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния России.

Представители инвестфонда утверждают, что долг по имперским облигациям может быть погашен за счет российских активов, замороженных на Западе после начала войны и полномасштабного вторжения в Украину. Их общая сумма превышает 260 миллиардов евро, 193 миллиарда из которых хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

При этом реальные шансы Noble Capital RSD выиграть дело против России и получить 225,8 миллиарда долларов — крайне низкие. Вероятнее всего, как отмечает издание со ссылкой на опрошенных юристов, иск нужен для того, чтобы «направить власти США в русло частно-правовой альтернативы использования замороженных российских активов вместо политической конфискации в пользу Украины».

Решение о бессрочной заморозке российских активов было принято 12 декабря. Бельгия неоднократно давала понять, что выступает против изъятия средств России в пользу Украины, так как подобная мера может подорвать доверие к европейской финансовой системе.

Однако европейские лидеры договорились, что теперь бессрочно замороженные российские активы могут быть разблокированы только после одобрения квалифицированным большинством стран ЕС. Это означает, что решение должно поддержать 60% стран ЕС (16 из 27), в которых проживает более 55% населения союза.