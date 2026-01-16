EN
Криминал

Обвинившую влиятельных братьев-близнецов в изнасиловании женщину нашли мертвой

2 минуты чтения 14:37

Первая предполагаемая жертва сексуализированного насилия со стороны влиятельных американских предпринимателей братьев Александер была найдена мертвой в Австралии. Это 45-летняя Кейт Уайтмен, сообщает сообщает Би-би-си. 

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Речь идет о резонансном уголовном деле в США, фигурантами которого являются предприниматели, братья-близнецы Орен и Алон Александер, а также их старший брат Тал. Все началось весной 2024 года, когда Кейт Уайтмен публично заявила о насилии со стороны Орена и Алона и подала иск в суд. После этого с аналогичными обвинениями выступили и другие женщины — всего, по данным СМИ, не менее 17 человек, при этом в их заявлениях фигурируют разные братья Александер.

В декабре 2024 года федеральные власти США арестовали всех братьев. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что как минимум с 2010 года они совместно и с другими лицами занимались торговлей людьми в целях сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, женщин предварительно чаще всего накачивали наркотиками, а затем насиловали. Схожие обстоятельства описывали многие из заявительниц, выступивших с обвинениями против братьев. 

В настоящее время братья Александер находятся под арестом в ожидании начала судебного разбирательства. Все обвинения они отвергают.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

По информации издания, Орен и Тал Александер до ареста были известными фигурами на рынке элитной недвижимости Нью-Йорка. Они работали брокерами в крупной риелторской компании Douglas Elliman и специализировались на продаже объектов премиум-класса. Среди их клиентов были знаменитости, включая одного из основателей группы Oasis Лиама Галлахера, актрису Линдси Лохан, рэпера Канье Уэста и других звезд. В 2022 году братья основали собственную нью-йоркскую риелторскую компанию под названием Official. Алон Александер публичной фигурой не был и работал в семейной частной охранной фирме Kent Security.

Пока остается неясным, какую роль умершая Кейт Уайтмен могла сыграть в уголовном процессе. По словам журналистом, она могла выступить как в качестве потерпевшей стороны, так и в качестве свидетеля. Представители прокуратуры не стали комментировать этот вопрос. В офисе коронера австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщили, что не могут раскрывать дополнительные детали о ее смерти из уважения к семье погибшей. Представитель братьев Александер, в свою очередь, заявил, что они ничего не знали о смерти Уайтмен. И добавил, что обнародование этой информации накануне суда вызывает вопросы.

Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
