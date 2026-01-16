Обвинившую влиятельных братьев-близнецов в изнасиловании женщину нашли мертвой

Первая предполагаемая жертва сексуализированного насилия со стороны влиятельных американских предпринимателей братьев Александер была найдена мертвой в Австралии. Это 45-летняя Кейт Уайтмен, сообщает сообщает Би-би-си.

Речь идет о резонансном уголовном деле в США, фигурантами которого являются предприниматели, братья-близнецы Орен и Алон Александер, а также их старший брат Тал. Все началось весной 2024 года, когда Кейт Уайтмен публично заявила о насилии со стороны Орена и Алона и подала иск в суд. После этого с аналогичными обвинениями выступили и другие женщины — всего, по данным СМИ, не менее 17 человек, при этом в их заявлениях фигурируют разные братья Александер.

В декабре 2024 года федеральные власти США арестовали всех братьев. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что как минимум с 2010 года они совместно и с другими лицами занимались торговлей людьми в целях сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, женщин предварительно чаще всего накачивали наркотиками, а затем насиловали. Схожие обстоятельства описывали многие из заявительниц, выступивших с обвинениями против братьев.

В настоящее время братья Александер находятся под арестом в ожидании начала судебного разбирательства. Все обвинения они отвергают.

По информации издания, Орен и Тал Александер до ареста были известными фигурами на рынке элитной недвижимости Нью-Йорка. Они работали брокерами в крупной риелторской компании Douglas Elliman и специализировались на продаже объектов премиум-класса. Среди их клиентов были знаменитости, включая одного из основателей группы Oasis Лиама Галлахера, актрису Линдси Лохан, рэпера Канье Уэста и других звезд. В 2022 году братья основали собственную нью-йоркскую риелторскую компанию под названием Official. Алон Александер публичной фигурой не был и работал в семейной частной охранной фирме Kent Security.

Пока остается неясным, какую роль умершая Кейт Уайтмен могла сыграть в уголовном процессе. По словам журналистом, она могла выступить как в качестве потерпевшей стороны, так и в качестве свидетеля. Представители прокуратуры не стали комментировать этот вопрос. В офисе коронера австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщили, что не могут раскрывать дополнительные детали о ее смерти из уважения к семье погибшей. Представитель братьев Александер, в свою очередь, заявил, что они ничего не знали о смерти Уайтмен. И добавил, что обнародование этой информации накануне суда вызывает вопросы.