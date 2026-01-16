Арендаторы убили хозяев дома и разбросали части их тел по паркам

В США суд вынес приговоры супружеской паре Джеффри Макки и Алексис Ниевес, которая жестоко убила своих владельцев дома, где снимали комнату. People и телеканал NBC 4 сообщают, что они расчленили тела жертв мясным тесаком, а затем разбросали их по разным паркам в штате Нью-Йорк.

Жертвами супругов стали 53-летний Малкольм «Крейг» Браун и его жена, 59-летняя Донна Коннили. Фигурантами дела о жестоком убийстве и расчленении также стали двоюродный брат Малкольма Стивен Браун и его партнерша Аманда Уоллес. Сообщается, что все четверо проживали в доме Малкольма и Донны, расположенном в городе Амитивилль.

По информации прокуратуры, 27 февраля 2024 года Джеффри напал на Малкольма и нанес ему несколько ножевых ранений в шею и туловище. После этого, как отмечается, Джеффри ударил ножом, а затем задушил Донну, которая попыталась защитить мужа.

Прокуроры также сообщили, что к убийству Донну причастна Алексис. Она, как сообщается, ударила жертву мясорубкой и нанесла ей ножевые ранения.

Идеальная «Семья» 28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда Криминал 20 минут чтения

Спустя два дня после убийства старшеклассник рассказал полиции, что нашел мужскую руку в парке Саутардс-Понд в деревне Бабилон. Позже власти обнаружили рядом с местом вторую руку жертвы. На противоположной стороне парка следом были найдены голова женщины, туловище, женская рука и части женских ног.

Еще больше человеческих останков были найдены 5 марта 2024 года в Вест-Бабилоне и в государственном парке Бетпейдж. Изучив их, эксперты пришли к выводу, что останки принадлежат убитым Малкольму и Алексис.

Следователи прибыли в их дом в Амитивилле, где обнаружили два больших складных и кухонных ножа, а также два мясных тесака. По всему дому была разбрызгана кровь, сообщает прокуратура.

11-летний мальчик пропал без следа Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки Криминал 7 минут чтения

«Обвиняемые, вероятно, расчленили тела жертв в ванной комнате дома и избавились от останков в парке Саусардс-Понд, государственном парке Бетпейдж и Вест-Бабилоне», — заявил окружной прокурор округа Саффолк Рэй Тирни.

В апреле 2024 года всем четверым фигурантам дела были предъявлены обвинения. Приговор по этому делу вынесли 13 января. Джеффри приговорили к 22 годам тюрьмы, Алексис — к 11 годам, Стивена — к пяти, а Аманду — к сроку от 1,5 до 3 лет лишения свободы.

«Джеффри Макки и его жена подвергались физическому, эмоциональному и финансовому насилию со стороны жертв. Эти факты стали причиной и мотивом этих преступлений», — заявил адвокат Джеффри телеканалу NBC 4. По словам Тирни, суд учел эти факты и смягчил приговоры убийцам.