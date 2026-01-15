EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Экс-чиновник Минтруда Алексей Скляр найдет мертвым

2 минуты чтения 12:43 | Обновлено: 13:15

Бывшего заместителя главы Минтруда Алексея Скляра обнаружили мертвым в собственном доме в Новой Москве, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным источника агентства, причиной смерти стало самоубийство. «Известия» уточняют, что экс-чиновник разослал знакомым предсмертную записку в телеграме с текстом: «Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена». Журналисты попытались поговорить с супругой Скляра, но она бросила трубку.

По информации агентства «Москва», рядом с телом Скляра прибывшие на место спасатели нашли пистолет.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что экс-замминистра Алексей Скляр был женат дважды. Три года назад он развелся со своей первой супругой — 50-летней Юлией С. Развод, как утверждает канал, сопровождался масштабным разделом имущества. После этого у Скляра остались особняк в Новой Москве и автомобиль BMW X6, а у экс-супруги — земельный участок в Краснодаре.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

Вскоре после развода он женился во второй раз — на 33-летней Алине М., с которой состоял в отношениях как минимум с 2023 года. После увольнения из правительства у бывшего чиновника, как утверждается, начались финансовые трудности, что привело к конфликтам в новой семье. После одного из скандалов супруга уехала за границу. По данным Mash, в случае возвращения ей предстоит делить наследство с двумя совершеннолетними сыновьями Скляра от первого брака.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда с 2018 по 2022 год. Он курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате. В 2022 году он покинул пост, как сообщалось, по собственному желанию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке