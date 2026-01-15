Экс-чиновник Минтруда Алексей Скляр найдет мертвым

Бывшего заместителя главы Минтруда Алексея Скляра обнаружили мертвым в собственном доме в Новой Москве, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным источника агентства, причиной смерти стало самоубийство. «Известия» уточняют, что экс-чиновник разослал знакомым предсмертную записку в телеграме с текстом: «Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена». Журналисты попытались поговорить с супругой Скляра, но она бросила трубку.

По информации агентства «Москва», рядом с телом Скляра прибывшие на место спасатели нашли пистолет.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что экс-замминистра Алексей Скляр был женат дважды. Три года назад он развелся со своей первой супругой — 50-летней Юлией С. Развод, как утверждает канал, сопровождался масштабным разделом имущества. После этого у Скляра остались особняк в Новой Москве и автомобиль BMW X6, а у экс-супруги — земельный участок в Краснодаре.

Вскоре после развода он женился во второй раз — на 33-летней Алине М., с которой состоял в отношениях как минимум с 2023 года. После увольнения из правительства у бывшего чиновника, как утверждается, начались финансовые трудности, что привело к конфликтам в новой семье. После одного из скандалов супруга уехала за границу. По данным Mash, в случае возвращения ей предстоит делить наследство с двумя совершеннолетними сыновьями Скляра от первого брака.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда с 2018 по 2022 год. Он курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате. В 2022 году он покинул пост, как сообщалось, по собственному желанию.

