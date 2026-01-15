EN
EN
Криминал

Сбежавшая из Ингушетии девушка заявила об изнасиловании родственниками

2 минуты чтения 13:47

Пытавшаяся сбежать от домашнего насилия жительница Ингушетии Айна Манькиева написала заявление в московскую полицию о том, что ее родственники неоднократно насиловали ее. Об этом сообщили в правозащитном проекте «Марем».

В документе говорится, что семья девушки неоднократно применяли к Манькиевой насилие, в том числе сексуализированное. «[Родственники] подвергали мою жизнь опасности и незаконно лишали меня свободы», — заявила жительница Ингушетии.

Она попросила предоставить ей государственную защиту, а также не передавать ее семье, следует из опубликованного документа. Девушка назвала обвинения в краже со стороны матери «заведомо ложными».

Подруга Манькиевой рассказала «Осторожно Media» на условиях анонимности, что жительницу Ингушетии и ее родственников на регулярной основе избивал ее отец, а также другие мужчины из семьи.

«Если она попадет обратно — ее убьют. Она попросила сделать все, чтобы ее не отдали родственникам», — сказала подруга сбежавшей от насилия девушки.

Помимо этого, как пишет «Осторожно Media», до ноября 2025 года именно семья получала пенсию Манькиевой в размере порядка 30-35 тысяч рублей — у девушки инвалидность первой группы. Когда жительница Ингушетии сбежала в Москву, то переоформила выплаты на себя.

«Есть такая вероятность довольно большая, что это дело обнаружилось из-за того, что родители, родственники потеряли доступ к этим деньгам [пенсии по инвалидности]. Теперь они у Айны, и поэтому, возможно, именно поэтому сейчас всплыло это дело», — рассказала подруга Манькиевой.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

В отделе полиции в Свиблово подтвердили «Марем», что жительница Ингушетии находится в розыске как подозреваемая по делу о краже. По версии матери Манькиевой, ее дочь украла 20 тысяч рублей.

Манькиева сбежала из дома в апреле 2025 года. Тогда ее сразу объявили в розыск как пропавшую без вести. Правозащитники связались с полицией и предоставили доказательства, что девушка ушла из дома добровольно, после чего ее сняли с розыска. Отмечается, что при побеге у нее не было с собой ценных вещей и даже паспорта.

Уголовное дело о краже по заявлению матери сбежавшей девушки возбудили только в августе 2025 года, а в розыск Манькиеву объявили только в начале 2026 года, заявили правозащитники.

Сейчас сбежавшая жительница Ингушетии находится в ОВД по московскому району Свиблово. По данным правозащитников, полицейские угрожают выдать Айну в Ингушетию и не пускают к ней адвоката.

Собравшихся у ОВД журналистов SOTAvision и «Осторожно Media», а также подругу Манькиевой и других задержали и проводили в участок «для проверки документов». По словам полицейских, им поступило заявление, что у отделения «собралась группа граждан с неизвестными целями».

Родственники Манькиевой относятся к влиятельному клану баталхаджинцев — это одна из самых богатых общин Ингушетии. Их боевое крыло внесли в список террористов, однако влияние клана остается высоким. Отец Айны в 2012 году стал фигурантом дела о продаже двухлетнего ребенка.

Правозащитники подчеркнули, что они не верят в версию с внезапно появившимся уголовным делом по статье о краже. По их мнению, оно было сфабриковано, чтобы вернуть Айну в Ингушетию, где она может стать жертвой «убийства чести».

