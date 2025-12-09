Названы самые влиятельные политики Европы

Издание Politico опубликовало список самых влиятельных политиков Европы, оказавших в этом году наиболее заметное влияние на европейскую политическую обстановку.

Рейтинг возглавил президент США Дональд Трамп. Авторы отмечают, что вернувший себе пост главы Белого дома политик отличается властностью и малопредсказумостью, но изменения в его поведении оказывают влияние на всю Европу.

На второй строчке расположилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Мы все живем в Европе Метте Фредериксен. Просто пока об этом не знаем», — так журналисты обосновали высокую позицию этого политика. Ее отметили за жесткую миграционную политику, которая стала образцом для других государств континента. Фредериксен получила от Politico титул «неофициального представителя европейской оборонной независимости» из-за ее стойкости в конфликте с Трампом из-за Гренландии.

Тройку замкнул канцлер Германии Фридрих Мерц, сумевший сломать продержавшиеся десятилетиями установки политики в ФРГ. Он снова наращивает траты на армию, нарушил традицию избегания бюджетного дефицита, а также не боится идти на риск во внешней политике, в том числе и в отношениях с США.

В пятерку также вошли лидер французской ульраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Владимир Путин. Ле Пен продемонстрировала, что даже судебное преследование со стороны французских властей не мешает ей и ее партии набирать популярность. Сейчас она близка к завоеванию парламентского большинства или достаточной поддержки от других сил, которая позволит привести на пост премьер-министра сторонника «Национального объединения».

Путин, получивший от Politico титул «провокатора», назван главным разрушителем порядка в Европе. Риск вторжения России вызывает дрожь у европейских политиков, которые рискуют остаться без поддержки США в будущем конфликте. Этот страх заставил перевооружаться сразу несколько государств, избегавших роста трат на национальную оборону.

Всего в рейтинге 28 человек, в него также вошли британский радикальный политик Найджел Фарадж, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Кир Стармер, немецкий политик Манфред Вебер, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Финляндии Александр Стубб, президент Украины Владимир Зеленский, экономист Габриэль Цуцман, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, еврокомиссар Тереза ​​Рибера, предприниматель из Швеции Дениэл Эк, президент Франции Эмманюэль Макрон, бывший глава ЕЦБ Марио Драги, премьер Чехии Андрей Бабиш, командующий силами США и НАТО в Европе Алексус Гринкевич, президент Польши Кароль Навроцкий, немецкий политик Хайди Райхиннек, банкир Андреа Орсель, французский политик Рима Хассан, глава победившей на выборах в Нидерландах партии Роб Йеттен и президент международной федерации футбола Джанни Инфантино.