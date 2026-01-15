EN
Экономика

ЕС усилил давление на нефтяные доходы Кремля

11:37

Евросоюз с 1 февраля снизит предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель. Такое решение принял Совет ЕС. Это уже второе снижение ценового потолка с момента введения механизма в конце 2022 года.

Предельная цена на российскую нефть была установлена странами ЕС и «Большой семерки» (G7) в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. В начале осени 2025 года лимит снизили до 47,6 доллара. До 31 января будет актуален именно этот уровень, после чего вступит в силу новое ограничение.

Механизм ценового потолка не запрещает закупку российской нефти напрямую, однако лишает западные компании права предоставлять услуги по морской перевозке поставок в том случае, если нефть продается дороже установленного лимита. Такие услуги российским клиентам по-прежнему предоставляют, например, компании из Греции, Мальты и Кипра. Еще две трети российского сырья перевозятся танкерами «теневого флота», которые ходят по морю без соблюдения европейских правил.

По задумке Брюсселя, введение и постепенное снижение ценового потолка на нефть позволит сократить нефтяные доходы России, при этом не спровоцировав резкого роста мировых цен на энергоносители.

Ограничения впервые были введены на фоне продолжающихся боевых действий в Украине. В феврале 2023 года аналогичный механизм распространили и на нефтепродукты. Так, потолок цены на дизельное топливо был установлен на уровне 100 долларов за баррель, а на мазут — 45 долларов.

Россия в ответ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых предусматривают соблюдение ценового потолка. Этот запрет неоднократно продлевался и в настоящее время действует до 30 июня 2026 года. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что ценовые ограничения не влияют на объемы поставок и невыгодны самому Евросоюзу.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает, что экспорт российской нефти морем по итогам декабря вырос на 9,3% до 455 тысяч тонн в сутки.

Как сообщало ранее издание The Insider, Россия довольно быстро научилась обходить ценовой потолок. Нефть по ценам выше установленного лимита закупают как фирмы-посредники, зарегистрированные в ОАЭ и Гонконге, так и крупные государственные нефтяные компании Индии, Турции и Китая. А танкеры, вышедшие из российских нефтеналивных терминалов на Балтике, продолжают разгружаться в европейских водах, несмотря на запрет.

При этом, по данным Reuters, в ЕС и странах G7 обсуждается возможность дальнейшего ужесточения мер. Речь идет о полном запрете на предоставление услуг по морской перевозке российской нефти или автоматический пересмотр ценового потолка каждые три месяца в зависимости от рыночной стоимости нефти.

