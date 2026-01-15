ЕС усилил давление на нефтяные доходы Кремля

Евросоюз с 1 февраля снизит предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель. Такое решение принял Совет ЕС. Это уже второе снижение ценового потолка с момента введения механизма в конце 2022 года.

Предельная цена на российскую нефть была установлена странами ЕС и «Большой семерки» (G7) в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. В начале осени 2025 года лимит снизили до 47,6 доллара. До 31 января будет актуален именно этот уровень, после чего вступит в силу новое ограничение.

Механизм ценового потолка не запрещает закупку российской нефти напрямую, однако лишает западные компании права предоставлять услуги по морской перевозке поставок в том случае, если нефть продается дороже установленного лимита. Такие услуги российским клиентам по-прежнему предоставляют, например, компании из Греции, Мальты и Кипра. Еще две трети российского сырья перевозятся танкерами «теневого флота», которые ходят по морю без соблюдения европейских правил.

По задумке Брюсселя, введение и постепенное снижение ценового потолка на нефть позволит сократить нефтяные доходы России, при этом не спровоцировав резкого роста мировых цен на энергоносители.

Последний день Сергея Бодрова Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет Общество 17 минут чтения

Ограничения впервые были введены на фоне продолжающихся боевых действий в Украине. В феврале 2023 года аналогичный механизм распространили и на нефтепродукты. Так, потолок цены на дизельное топливо был установлен на уровне 100 долларов за баррель, а на мазут — 45 долларов.

Россия в ответ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых предусматривают соблюдение ценового потолка. Этот запрет неоднократно продлевался и в настоящее время действует до 30 июня 2026 года. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что ценовые ограничения не влияют на объемы поставок и невыгодны самому Евросоюзу.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает, что экспорт российской нефти морем по итогам декабря вырос на 9,3% до 455 тысяч тонн в сутки.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти Мир 13 минут чтения

Как сообщало ранее издание The Insider, Россия довольно быстро научилась обходить ценовой потолок. Нефть по ценам выше установленного лимита закупают как фирмы-посредники, зарегистрированные в ОАЭ и Гонконге, так и крупные государственные нефтяные компании Индии, Турции и Китая. А танкеры, вышедшие из российских нефтеналивных терминалов на Балтике, продолжают разгружаться в европейских водах, несмотря на запрет.

При этом, по данным Reuters, в ЕС и странах G7 обсуждается возможность дальнейшего ужесточения мер. Речь идет о полном запрете на предоставление услуг по морской перевозке российской нефти или автоматический пересмотр ценового потолка каждые три месяца в зависимости от рыночной стоимости нефти.