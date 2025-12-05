СМИ: ЕС захотел запретить морские перевозки российской нефти

Страны ЕС придумали замену ценовому потолку на экспортируемую из России нефть. Они хотят ввести полный запрет на ее перевозки морем, пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Сейчас Евросоюз обсуждает этот план со странами блока G7, в него помимо стран ЕС входят Великобритания, Канада, Япония и США. Если переговоры пройдут успешно, то новый механизм полностью заменит установленный сейчас ценовой потолок.

ЕС хочет включить эту меру в следующий пакет санкций против России, но предпочитает сначала заручиться поддержкой стран G7. Публикация нового пакета ожидается в начале 2026 года.

Идею нового механизма ограничения экспорта нефти из России на технических встречах G7 поддерживают представители США и Великобритании, о позиции других стран Reuters не сообщает.

Предложение Евросоюза заключается в полном запрете на предоставление компаниями стран ЕС услуг по перевозке российской нефти морем. По данным журналистов, сейчас они отвечают примерно за треть от общего объема перевозки этого товара из России.

Среди стран, компании которых все еще предоставляют такие услуги российским клиентам, оказались Греция, Кипр и Мальта. При этом остальные две трети российского экспорта нефти перевозятся танкерами «теневого флота», которые ходят по морю без соблюдения европейских правил.

Работающий сегодня механизм ценового потолка позволяет третьим странам закупать российскую нефть с использованием услуг компаний из ЕС, но по цене, не превышающей установленную Евросоюзом. Сейчас потолок составляет 60 долларов за баррель.

Россия обходит этот запрет, задействуя для перевозки танкеры, которые не страхуются в европейских компаниях. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена считала, что санкции заставили Россию тратить больше денег на танкеры вместо вливания их в поддержку вторжения в Украину, однако правительство Дональда Трампа не поддерживает эту позицию.



Белый дом отказался согласовать снижение ценового потолка до 47,6 доллара за баррель нефти. По подсчетам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Россия перевозит около 44% нефти на танкерах, против которых введены санкции, лишь 18% из зайдействованных танкеров одновременно не оказались в санкционных списках и относились к «теневому флоту».