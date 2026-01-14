EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые раскрыли простой способ продления жизни

2 минуты чтения 14:45

Увеличение физической активности на пять минут и сокращение времени в сидячем положении на полчаса ежедневно могут помочь миллионам людей жить дольше. К таким выводам пришли исследователи, рассказала газета The Guardian.

Дополнительные пять минут умеренной физической активности, к примеру, быстрой ходьбы, в день снижает смертность на 10%. Это показало исследование, проведенное под руководством Норвежской школы спортивных наук, в котором приняли участие 135 тысяч человек из Великобритании, США, Норвегии и Швеции.

Исследователи также выяснили, что сокращение времени, проводимого в сидячем положении, на 30 минут в день связано со снижением общего числа смертей примерно на 7%.

Наилучший результат наблюдался в случае, если такие небольшие изменения в свою жизнь внедряли 20% наименее активного населения. Авторы подчеркнули, что результаты исследования не стоит использовать в качестве рекомендаций, но при этом они демонстрируют потенциально огромную пользу для населения в целом.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир13 минут чтения

Это «превосходное» исследование стало «шагом вперед» по сравнению с имевшимися ранее данными, сказал The Guardian не участвовавший в создании этой работы профессор Эйден Доэрти из Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета.

«Хотя это может показаться еще одним исследованием на тему “больше физической активности — это хорошо для здоровья”, авторы добавили важные новые детали», — отметил Доэрти, пояснив, что имеет в виду проценты снижения смертности, которые были зафиксированы при определенном увеличении времени активности.

Специалист по проблемам сидячего образа жизни и здоровью из лондонского университета Брунеля Дэниэл Бэйли, который также не участвовал в работе над статьей, назвал «действительно многообещающим» открытием то, что всего пять дополнительных минут умеренной физической активности в день могут спасти жизни.

«Это должно быть выполнимо для большинства людей, даже для тех, кто уже занимается физической активностью в очень небольшом объеме», — отметил Бэйли.

Он добавил, что умеренная физическая активность — это та, при которой у человека слегка учащается дыхание и появляется тепло в теле. Желающие ее увеличить могут выполнять простые повседневные занятия, такие как быстрая ходьба, работа по дому или садоводство. Для сокращения времени в сидячем положении подойдет легкая физическая активность, например, неспешная прогулка.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Также The Guardian отмечает еще одно исследование, в рамках которого эксперты под руководством Сиднейского университета собрали информацию об уровне активности, рационе питания и сне почти 60 тысяч человек.

Результаты показали, что небольшие улучшения в качестве сна, физической активности и питания были связаны с более длительной жизнью. Даже для людей с худшими привычками в этих сферах дополнительные пять минут сна, две минуты умеренной или интенсивной активности и половина порции овощей в день могут увеличить продолжительность жизни на один год.

Оптимальное сочетание — семь-восемь часов сна в сутки, более 40 минут умеренной или интенсивной физической активности в день и здоровое питание — было связано с увеличением продолжительности жизни почти на десять лет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом