Ученые раскрыли простой способ продления жизни

Увеличение физической активности на пять минут и сокращение времени в сидячем положении на полчаса ежедневно могут помочь миллионам людей жить дольше. К таким выводам пришли исследователи, рассказала газета The Guardian.

Дополнительные пять минут умеренной физической активности, к примеру, быстрой ходьбы, в день снижает смертность на 10%. Это показало исследование, проведенное под руководством Норвежской школы спортивных наук, в котором приняли участие 135 тысяч человек из Великобритании, США, Норвегии и Швеции.

Исследователи также выяснили, что сокращение времени, проводимого в сидячем положении, на 30 минут в день связано со снижением общего числа смертей примерно на 7%.

Наилучший результат наблюдался в случае, если такие небольшие изменения в свою жизнь внедряли 20% наименее активного населения. Авторы подчеркнули, что результаты исследования не стоит использовать в качестве рекомендаций, но при этом они демонстрируют потенциально огромную пользу для населения в целом.

Это «превосходное» исследование стало «шагом вперед» по сравнению с имевшимися ранее данными, сказал The Guardian не участвовавший в создании этой работы профессор Эйден Доэрти из Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета.

«Хотя это может показаться еще одним исследованием на тему “больше физической активности — это хорошо для здоровья”, авторы добавили важные новые детали», — отметил Доэрти, пояснив, что имеет в виду проценты снижения смертности, которые были зафиксированы при определенном увеличении времени активности.

Специалист по проблемам сидячего образа жизни и здоровью из лондонского университета Брунеля Дэниэл Бэйли, который также не участвовал в работе над статьей, назвал «действительно многообещающим» открытием то, что всего пять дополнительных минут умеренной физической активности в день могут спасти жизни.

«Это должно быть выполнимо для большинства людей, даже для тех, кто уже занимается физической активностью в очень небольшом объеме», — отметил Бэйли.

Он добавил, что умеренная физическая активность — это та, при которой у человека слегка учащается дыхание и появляется тепло в теле. Желающие ее увеличить могут выполнять простые повседневные занятия, такие как быстрая ходьба, работа по дому или садоводство. Для сокращения времени в сидячем положении подойдет легкая физическая активность, например, неспешная прогулка.

Также The Guardian отмечает еще одно исследование, в рамках которого эксперты под руководством Сиднейского университета собрали информацию об уровне активности, рационе питания и сне почти 60 тысяч человек.

Результаты показали, что небольшие улучшения в качестве сна, физической активности и питания были связаны с более длительной жизнью. Даже для людей с худшими привычками в этих сферах дополнительные пять минут сна, две минуты умеренной или интенсивной активности и половина порции овощей в день могут увеличить продолжительность жизни на один год.

Оптимальное сочетание — семь-восемь часов сна в сутки, более 40 минут умеренной или интенсивной физической активности в день и здоровое питание — было связано с увеличением продолжительности жизни почти на десять лет.