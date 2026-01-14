EN
Экономика

«Газпром» рассказал о сокращении запасов газа в Европе

2 минуты чтения 20:29 | Обновлено: 20:45

Запасы газа в подземных хранилищах Европы приближаются к историческому минимуму, при этом страны продолжают их опустошать, сообщил «Газпром».

По состоянию на 12 января подземные хранилища газа в Европе были заполнены до 53%, рассказала российская энергетическая компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

«В них [хранилищах газа] осталось 53,9 миллиарда кубометров газа. Это на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на ту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года – самом суровом для европейских хранилищ», — отметили в «Газпроме».

В компании пояснили, что зимой 2017-2018 годов европейские страны использовали исторически максимальный объем газа из своих подземных хранилищ, а оставшиеся запасы оказались на самом низком уровне за все годы наблюдений.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Несмотря на низкую заполненность хранилищ, европейские страны продолжают их опустошать, рассказал «Газпром». Так, по состоянию на 12 января в хранилище Нидерландов было меньше 40% газа — 39,5%. Ниже этот показатель опускался только в сезоне 2021-2022 годов, добавили в компании.

В 2025 году экспорт российского трубопроводного газа в Европу сократился на 44%, достигнув самого низкого уровня с начала 1970-х годов, писало британское агентство Reuters со ссылкой на данные европейской газотранспортной группы Entsog.

Такое значительное падение уровня экспорта газа в Европу связано с прекращением действия соглашения о транзите российского газа через Украину, а также с тем, что Европейский союз постепенно сокращает импорт топлива из России, отметило Reuters.

Единственный оставшийся способ доставить газ в Европу — «Турецкий поток». Турция получает через него около 20 миллиардов кубометров топлива в год. В 2025-м объем поставок по газопроводу вырос на 7%. Помимо Турции, газ через «Турецкий поток» получают Сербия, Венгрия и Словакия.

Россия также экспортирует в Европу сжиженный природный газ (СПГ), который перевозят на танкерах, и остается вторым по величине поставщиком газа в Европейский союз после США, напомнило Reuters.

