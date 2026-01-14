Польский министр обвинил Путина в сдаче России Китаю

Владимир Путин создал авторитарную систему, в которой правда до него не доходит, из-за чего у главы Кремля создаются ложные ощущения от реальности, заявил в интервью изданию «Вот Так» глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Когда двадцать лет осуществляешь авторитарную власть, обязательно теряешь чувство реальности и создаешь системы, в которых правда до тебя уже не доходит. Разумеется, эта война не в интересах России. Мой друг и наставник Збигнев Бжезинский (бывший советник президента США по нацбезопасности. — прим. ред.) много лет назад сказал: “У России есть выбор — быть союзником Запада, но тогда нужно соблюдать определенные стандарты, или стать вассалом Китая”», — сказал Сикорский.

Он также отметил, что в интересах России было бы стать союзником Запада, однако Путин, по его мнению, руководствуется совершенно другими соображениями: ему важнее удержаться у власти и заключить союз с более мощным автократическим режимом.

«Путин был хорошим тактиком и очень умело эксплуатировал наши ошибки, для этого у него есть единство командования и ресурсы для внешней деятельности. Но он не понимает психологию демократий и поверил собственной пропаганде насчет украинцев — будто это “не настоящий народ” и они не станут сопротивляться. Ловкий тактик, но плохой стратег», — добавил Сикорский.

Глава МИД Польши также считает, что войну с Украиной в Кремле по-настоящему поддерживают «всего-навсего четыре-пять человек». Их он отнес к так называемой «партии войны». Сикорский заявил, что война в Украине закончится тогда, когда российская элита осознает изначальную ошибочность военного вторжения и признает, что победить в этой войне не получится.

«Примирение возможно только с людьми, у которых героями будут не Иван Грозный и Сталин, а те россияне, кто хотел жить в мире с соседями. И Россия, которая по‑настоящему признает, что империя закончилась», — добавил Сикорский.

Ранее политолог и специалист по международной безопасности Андреас Рюэш рассказал, что Россия стремилась стать великой державой, но из-за ошибочной политики Владимира Путина страна движется по «катастрофическому пути». Россия считает себя великой державой, однако на протяжении многих лет она терпела одну неудачу за другой на международной арене, а Путин потерпел «самое крупное стратегическое поражение в Украине».