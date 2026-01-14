EN
Польский министр обвинил Путина в сдаче России Китаю

20:24

Владимир Путин создал авторитарную систему, в которой правда до него не доходит, из-за чего у главы Кремля создаются ложные ощущения от реальности, заявил в интервью изданию «Вот Так» глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Когда двадцать лет осуществляешь авторитарную власть, обязательно теряешь чувство реальности и создаешь системы, в которых правда до тебя уже не доходит. Разумеется, эта война не в интересах России. Мой друг и наставник Збигнев Бжезинский (бывший советник президента США по нацбезопасности. — прим. ред.) много лет назад сказал: “У России есть выбор — быть союзником Запада, но тогда нужно соблюдать определенные стандарты, или стать вассалом Китая”», — сказал Сикорский.

Он также отметил, что в интересах России было бы стать союзником Запада, однако Путин, по его мнению, руководствуется совершенно другими соображениями: ему важнее удержаться у власти и заключить союз с более мощным автократическим режимом.

«Путин был хорошим тактиком и очень умело эксплуатировал наши ошибки, для этого у него есть единство командования и ресурсы для внешней деятельности. Но он не понимает психологию демократий и поверил собственной пропаганде насчет украинцев — будто это “не настоящий народ” и они не станут сопротивляться. Ловкий тактик, но плохой стратег», — добавил Сикорский.

Глава МИД Польши также считает, что войну с Украиной в Кремле по-настоящему поддерживают «всего-навсего четыре-пять человек». Их он отнес к так называемой «партии войны». Сикорский заявил, что война в Украине закончится тогда, когда российская элита осознает изначальную ошибочность военного вторжения и признает, что победить в этой войне не получится.

«Примирение возможно только с людьми, у которых героями будут не Иван Грозный и Сталин, а те россияне, кто хотел жить в мире с соседями. И Россия, которая по‑настоящему признает, что империя закончилась», — добавил Сикорский.

Ранее политолог и специалист по международной безопасности Андреас Рюэш рассказал, что Россия стремилась стать великой державой, но из-за ошибочной политики Владимира Путина страна движется по «катастрофическому пути». Россия считает себя великой державой, однако на протяжении многих лет она терпела одну неудачу за другой на международной арене, а Путин потерпел «самое крупное стратегическое поражение в Украине».

Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
