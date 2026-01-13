Швейцарский политолог заявил о «катастрофическом пути» России Путина

Политолог, специалист по международной безопасности и доктор наук из Швейцарии Андреас Рюэш написал колонку для Neue Zürcher Zeitung, в которой рассказал, что Россия стремилась стать великой державой, но из-за ошибочной политики Владимира Путина страна движется по «катастрофическому пути».

Как пишет Рюэш, «триумфальный блицкриг», каковым задумывалась война в Украине, превратился в «кошмар» не только для украинцев, но и для россиян. За почти четыре года войны Путин добился того, что другие государства стали бояться Россию, но не смог добиться для страны престижа и мирового влияния.

«Империя Путина сегодня слабее, чем четыре года назад», — отметил эксперт, подчеркнув, что это особенно заметно на фоне захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, во время которого поставленные Россией системы ПВО оказались «лишь дымовой завесой в решающий момент».

Рюэш пишет, что Россия считает себя великой державой, однако на протяжении многих лет она терпела одну неудачу за другой на международной арене. В качестве примера обозреватель приводит падение режима Башара Асада в Сирии, утрату влияния в Африке после гибели Евгения Пригожина и снижение влияние в Центральной Азии и на Кавказе.

По мнению политолога, Путин потерпел «самое крупное стратегическое поражение в Украине», поскольку его цель уничтожить страну как независимое и проевропейское государство сегодня выглядит все более недостижимой.

«Кремлевский лидер добился прямо противоположного результата», — отметил Рюэш, сославшись на украинского социолога Михаила Мищенко, который ранее говорил, что Путин сделал больше других для укрепления украинской идентичности и превращения украинцев в «братскую нацию», а также для усиления желания Украины вступить в Евросоюз.

Отмечается, что в прошлом году Россия заполучила лишь 0,8% украинской территории, что сопровождалось большими потерями. Помимо этого, Путин усугубил демографический кризис в стране, а российская экономика, перешедшая на военные рельсы и зависимая от цен на энергоносители, скоро достигнет своих пределов.

Политика Путина, как пишет Рюэш, ведет Россию по «катастрофическому пути», который истощает страну и делает ее зависимой от Китая. Единственным успехом Путина обозреватель назвал раскол в Европе, который, однако, оказался не его заслугой, а результатом прихода к власти в США Дональда Трампа.