Криминал

Мужчину обвинили в похищении 11-летней собеседницы в Discord

2 минуты чтения 20:19

Прокурор округа Саффолк в американском штате Нью-Йорк Рэймонд Тирни предъявил 28-летнему жителю Бэй-Шор Николасу Виберу обвинения в похищении 11-летней девочки и связанных с этим преступлениях. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте окружной прокуратуры.

По версии следствия, в начале декабря 2025 года Вибер начал общаться с девочкой в мессенджере Discord, который дети и подростки часто используют для общения во время компьютерных игр. Его сообщения, как утверждается, быстро приобрели сексуализированный характер.

Позже, 12 декабря, девочка пошла в школу в квартале Куинс в городе Нью-Йорк. Однако, когда мать пострадавшей пришла на автобусную остановку возле их дома, чтобы встретить дочь, в автобусе ее не оказалось. Женщина сразу же позвонила друзьям ребенка и узнала, что девочку из школы забрал взрослый мужчина.

Мать пострадавшей обратилась в полицию Нью-Йорка, которая начала поиски пропавшей. Вскоре поиски привели к адресу Вибера в Бэй-Шор. Вечером 13 декабря полицейские обратились к своим коллегам из округа Саффолк. Те, в свою очередь, прибыли по адресу подозреваемого.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

По предварительным данным, сотрудники полиции нашли похищенную девочку в полураздетом состоянии в постели Вибера. Его задержали на месте, а ребенка передали семье.

Виберу предъявили обвинения в похищении и создании угрозы безопасности ребенка. Судья Верховного суда десятого судебного округа Нью-Йорка Ричард Амбро 9 января отправил обвиняемого под стражу с возможностью выхода под залог в размере 250 тысяч долларов наличными.

Рассмотрение дела в суде начнется 17 февраля. В случае, если Вибера признают виновным, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

