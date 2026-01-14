Мужчина попытался сесть на самолет с мертвой женой в инвалидной коляске

В аэропорту испанского острова Тенерифе 80-летний мужчина попытался сесть на самолет с телом своей умершей супруги в инвалидном кресле. Об этом инциденте рассказало издание Diario de Avisos.

По информации издания, в аэропорту Тенерифе-Южный мужчина вез инвалидную коляску со своей женой и намеревался пройти с ней на борт как с еще одной пассажиркой.

На первый взгляд пенсионер с умершей женой выглядели как пожилая пара и не вызывали подозрений. Они прошли через рамки металлодетектора, после чего сотрудница охраны аэропорта заподозрила что-то неладное и решила проверить супругов.

Охранница подошла к инвалидной коляске и, взяв пожилую женщину за руку, почувствовала, что ее температура аномально низкая. Помимо этого, было заметно, что пассажирка не дышит.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

Тогда сотрудница аэропорта сообщила о произошедшем своему начальнику, который запустил протокол чрезвычайной ситуации. На место прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, Гражданской гвардии Испании, а также судебно-медицинские эксперты. Они констатировали, что пожилая женщина в инвалидной коляске мертва.

Мужа погибшей задержали, он сотрудничал с полицейскими, пока те проводили необходимые в этой ситуации процедуры. По словам мужчины, его супруга умерла уже в аэропорту за несколько часов до их прохода через рамки.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства и время наступления смерти пассажирки, а также причины, по которым ее супруг не уведомил медиков и не отменил вылет, а решил попытаться пройти с телом на борт самолета. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока что остается открытым.