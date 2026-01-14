Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии

Бывшие сотрудницы испанского певца Хулио Иглесиаса, которому в сентябре 2025 года исполнилось 82 года, обвинили его в сексуализированном насилии. Об этом сообщили испанское издание elDiario и американская телекомпания Univision.

Две сотрудницы исполнителя, которые в 2021 году на протяжении десяти месяцев работали в его особняках в Доминиканской Республике и на Багамах, обратились в испанские судебные органы с заявлением о насилии, которому они подвергались со стороны Иглесиаса.

Одна из женщин, которая в материалах СМИ представлена под псевдонимом Лаура, рассказала журналистам, что певец целовал ее в губы и трогал ее грудь без разрешения, сжимая соски до боли.

Вторая заявительница, выступающая под псевдонимом Ребекка, сообщила, что Иглесиас вызывал ее после завершения рабочего дня в свою комнату. Там певец, по словам пострадавшей, проникал в нее пальцами анально и вагинально без согласия с ее стороны.

Обе заявительницы обратились в прокуратуру Национального суда Испании при поддержке международной организации Women’s Link Worldwide. В прокуратуре подтвердили, что 5 января получили жалобы от двух женщин и начали предварительное расследование.

Помимо этого, журналисты провели трехлетнее расследование, в ходе которого собрали показания 15 человек, работавших на Иглесиаса в период с конца 1990-х по 2023 год. Женщины рассказали о трудовых спорах, иерархической структуре персонала и напряженной атмосфере, сложившейся из-за вспыльчивого характера певца.

Представители Иглесиаса не ответили на запрос журналистов о комментарии. Лейбл Sony, который сотрудничал с исполнителем, от разговора со СМИ отказался.