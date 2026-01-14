EN
Криминал

Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии

2 минуты чтения 17:03

Бывшие сотрудницы испанского певца Хулио Иглесиаса, которому в сентябре 2025 года исполнилось 82 года, обвинили его в сексуализированном насилии. Об этом сообщили испанское издание elDiario и американская телекомпания Univision.

Две сотрудницы исполнителя, которые в 2021 году на протяжении десяти месяцев работали в его особняках в Доминиканской Республике и на Багамах, обратились в испанские судебные органы с заявлением о насилии, которому они подвергались со стороны Иглесиаса.

Одна из женщин, которая в материалах СМИ представлена под псевдонимом Лаура, рассказала журналистам, что певец целовал ее в губы и трогал ее грудь без разрешения, сжимая соски до боли.

Вторая заявительница, выступающая под псевдонимом Ребекка, сообщила, что Иглесиас вызывал ее после завершения рабочего дня в свою комнату. Там певец, по словам пострадавшей, проникал в нее пальцами анально и вагинально без согласия с ее стороны.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

Обе заявительницы обратились в прокуратуру Национального суда Испании при поддержке международной организации Women’s Link Worldwide. В прокуратуре подтвердили, что 5 января получили жалобы от двух женщин и начали предварительное расследование.

Помимо этого, журналисты провели трехлетнее расследование, в ходе которого собрали показания 15 человек, работавших на Иглесиаса в период с конца 1990-х по 2023 год. Женщины рассказали о трудовых спорах, иерархической структуре персонала и напряженной атмосфере, сложившейся из-за вспыльчивого характера певца.

Представители Иглесиаса не ответили на запрос журналистов о комментарии. Лейбл Sony, который сотрудничал с исполнителем, от разговора со СМИ отказался.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
