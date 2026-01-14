Дефицит накопителей памяти добрался до России

Россияне столкнулись с дефицитом накопителей памяти, это касается как обычных жестких дисков, так и устройств SSD. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителей и продавцов электроники.

За последние полгода накопители подорожали в 1,5-2 раза, что сказалось и на конечной цене компьютеров. Также без этих устройств невозможно собирать серверы. Дефицит будет продолжаться весь 2026 год, следует из прогнозов.

Нехватка накопителей ощущается во всем мире, отмечают «Известия». Из-за этого даже крупные производители ноутбуков и серверов вынуждены устанавливать в них устройства с минимальным объемом памяти, которого будет просто достаточно для работы.

Причина — «взрывоопасный» рост спроса на комплектующие для ИИ-сервисов, их владельцы выкупают практически весь объем производимых устройств на несколько месяцев вперед. Оставшиеся значительно дорожают. Аналогичная ситуация наблюдается также с процессорами и оперативной памятью.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что накопитель Samsung емкостью 4 терабайт неназванной модели, стоивший около 35 тысяч рублей летом 2025 года, к концу года подорожал до 45 тысяч, а сейчас его стоимость доходит до 65 тысяч рублей.

Эти изменения приводит и к росту цен ноутбуков и ПК, которые с конца 2025 года уже успели подорожать на 10%. Больше всего от дефицита устройств страдают дата-центры, нуждающиеся в высокопроизводительных SSD и модулях памяти DRAM и HBM.

Однако кризис постепенно распространяется и на потребительский сектор SSD. Используемые в этом типе накопителей чипы NAND выросли в цене на 50-80%, однако изменения закупочных стоимостей не приводят к повышению цен сразу на все устройства отмечают «Известия». Каждая новая партия накопителей поступает по более высоким ценам, однако на рынке остаются запасы, которые были закуплены по старым, низким ценам.

При этом дефицит накопителей и рост цен на них в 2026 году, вероятно, сохранятся, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он отметил, что производственные мощности вряд ли будут расширяться опережающими темпами, а интерес к ИИ сохранится.