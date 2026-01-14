EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Дефицит накопителей памяти добрался до России

2 минуты чтения 11:49

Россияне столкнулись с дефицитом накопителей памяти, это касается как обычных жестких дисков, так и устройств SSD. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителей и продавцов электроники.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир13 минут чтения

За последние полгода накопители подорожали в 1,5-2 раза, что сказалось и на конечной цене компьютеров. Также без этих устройств невозможно собирать серверы. Дефицит будет продолжаться весь 2026 год, следует из прогнозов.

Нехватка накопителей ощущается во всем мире, отмечают «Известия». Из-за этого даже крупные производители ноутбуков и серверов вынуждены устанавливать в них устройства с минимальным объемом памяти, которого будет просто достаточно для работы. 

Причина — «взрывоопасный» рост спроса на комплектующие для ИИ-сервисов, их владельцы выкупают практически весь объем производимых устройств на несколько месяцев вперед. Оставшиеся значительно дорожают. Аналогичная ситуация наблюдается также с процессорами и оперативной памятью

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что накопитель Samsung емкостью 4 терабайт неназванной модели, стоивший около 35 тысяч рублей летом 2025 года, к концу года подорожал до 45 тысяч, а сейчас его стоимость доходит до 65 тысяч рублей.

Эти изменения приводит и к росту цен ноутбуков и ПК, которые с конца 2025 года уже успели подорожать на 10%. Больше всего от дефицита устройств страдают дата-центры, нуждающиеся в высокопроизводительных SSD и модулях памяти DRAM и HBM.

Однако кризис постепенно распространяется и на потребительский сектор SSD. Используемые в этом типе накопителей чипы NAND выросли в цене на 50-80%, однако изменения закупочных стоимостей не приводят к повышению цен сразу на все устройства отмечают «Известия». Каждая новая партия накопителей поступает по более высоким ценам, однако на рынке остаются запасы, которые были закуплены по старым, низким ценам. 

При этом дефицит накопителей и рост цен на них в 2026 году, вероятно, сохранятся, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он отметил, что производственные мощности вряд ли будут расширяться опережающими темпами, а интерес к ИИ сохранится.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом