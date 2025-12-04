Дефицит оперативной памяти привел к взрывному росту цен по всему миру

Стремительное развитие искусственного интеллекта и связанной с ним цифровой инфраструктуры привело к мировому дефициту компьютерной оперативной памяти, цены на которую выросли в разы за считанные месяцы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечает издание, производители памяти не справляются с возросшим спросом, а запасов уже произведенной памяти еще в октябре стало хватать на две-четыре недели, вместо трех-восьми в июле и 13-17 недель в конце 2024 года.

В результате в ноябре Samsung подняла цены на чипы памяти для серверов на 60%. Консалтинговая компания Counterpoint Research ожидает, что цены на современные и устаревшие модули памяти вырастут на 30% в четвертом квартале 2025 года и, возможно, еще на 20% в начале 2026 года.

В Японии комплекты из двух 16-гигабайтных плашек памяти DDR5, популярной среди геймеров, уже стоят более 47 тысяч иен (около 300 долларов США), тогда как в середине октября цена составляла около 17 тысяч иен (110 долларов). Более дорогие комплекты на 128 гигабайт подорожали более чем вдвое, достигнув примерно цены в 180 тысяч иен (1160 долларов).

Стремительное подорожание затронуло и Россию. У одного из крупных отечественных ритейлеров электроники комплект памяти DDR5 на 32 гигабайта только за одну ночь вырос в цене с 33 тысяч рублей до 43 тысяч. При этом еще в середине октября тот же комплект стоил 11 тысяч рублей

Дефицит до сих пор относительно дешевого компонента, входящего в состав широкого перечня электронных устройств, уже заставил японских ритейлеров ограничивать продажи в одни руки, а китайских производителей смартфонов анонсировать повышение цен.

Как отмечает агентство, после того, как цены в некоторых сегментах выросли в разы, на рынок памяти пришли трейдеры, скупающие дефицитный товар в расчете на дальнейшее повышение цены, что также способствует подорожанию.