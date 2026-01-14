Американская корпорация Apple зарегистрировала товарный знак в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию товарного знака была подана еще в ноябре 2023 года, а в январе 2026 года Роспатент принял решение о ее удовлетворении. Речь идет о регистрации бренда Apple без привязки к конкретным устройствам или технологиям.

Из документов следует, что под этим товарным знаком компания планирует оказывать на территории России образовательные и развлекательные услуги. В частности, в перечень заявленных видов деятельности входят выпуск музыкальной продукции, издание книг, организация проката кинофильмов, а также другие сервисы в сфере контента и досуга.

Apple приостановила продажи своей техники и сократила операционную деятельность в России весной 2022 года. Компания не сообщала о планах по возобновлению полноценного присутствия на российском рынке.

Ранее стало известно, что японский ритейлер Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России. Он остановил работу в России летом 2023 года, когда разорвал договоры аренды с торговыми центрами, даже несмотря на серьезные штрафные санкции. Как заявлял позже основатель компании Тадаси Янаи, сценарий возвращения не рассматривался.

Вместе с тем, регистрация товарного знака не означает автоматического возвращения брендов в Россию. Это позволяет компаниям не потерять контроль над брендом. Если товарный знак в течение нескольких лет не используется, его правовая охрана может быть аннулирована, что открывает возможности для его регистрации третьими лицами.