Экономика

Ставку по семейной ипотеке захотели привязать к количеству детей

2 минуты чтения 18:01

В России могут ввести дифференцированную ставку по льготной семейной ипотеке. Процентная ставка будет уменьшаться с появлением каждого следующего ребенка, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что на льготную ипотеку под 10% смогут претендовать семьи с одним ребенком. Однако при рождении второго ребенка ставка снизиться до 6%, а после появления на свет третьего и последующих детей — до 4%. Подобное решение о «донастройке программы семейной ипотеки» Госдума может принять уже в первом квартале 2026 года, отметил Аксаков.

Отдельно парламентарий предлагает предусмотреть возможность дополнительного уменьшения льготных ставок ниже 10%, 6% и 4%, если Банк России снизит показатели ключевой ставки. Согласно решению ЦБ от 19 декабря 2025 года, ключевая ставка в России на данный момент составляет 16%.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

В минувшем году семейная ипотека оказалась самой востребованной мерой господдержки, заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, из федерального бюджета на компенсацию процентных ставок по льготным ипотечным кредитам государство направило почти 1,9 триллиона рублей. Это позволило заемщикам выплачивать ипотеку по ставкам, которые действовали в момент получения кредита. В подобных случаях разницу банкам возмещало государство.

Однако долги россиян по ипотеке все равно продолжают расти. Из ежемесячного отчета Банка России следовало, что на начало ноября 2025 года задолженность достигла 23,3 триллиона рублей, что на 1,4% больше, чем в октябре и на 6,7% выше аналогичного периода за 2024 год.

