Экономика

Долги россиян по ипотеке выросли

2 минуты чтения 17:22

Задолженность россиян по ипотеке продолжает расти. На начало ноября она достигла 23,3 триллиона рублей, что на 1,4% больше, чем в октябре и на 6,7% — по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в ежемесячном отчете Банка России.

«Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента. Кроме того, спрос поддерживали новости об ужесточении условий “Семейной ипотеки” в 2026 году — количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью», — сказано в документе.

Согласно ноябрьскому отчету, общий объем ипотечных кредитов сохранился на уровне октября, составив около 500 миллиардов рублей. Основным фактором роста, по данным Центробанка оказались кредиты с государственной поддержкой, на которые пришлось около 80% всех выдач. 

Самой популярной программой, как выяснилось, остается семейная ипотека. По ней в ноябре было выдано 358 миллиардов рублей, что на 9% больше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по рыночной ипотеке в ноябре немного снизилась и составила 19,5% против 19,7% месяцем ранее.

При этом, согласно документу, чистая прибыль банковского сектора в ноябре увеличилась на 27%, до 394 миллиардов рублей. С начала года прибыль банков достигла 3,4 триллиона рублей.

С февраля 2026 года в России вступает в силу ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи. Таким образом, супруги теперь не смогут оформлять льготный займ каждый на себя.

В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ситуацию с ипотекой в России тревожной. По его словам, уровень рыночного жилищного кредитования достиг исторического минимума. 

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, в свою очередь, сообщал, что ипотечное жилье в России стало практически недоступным для основной массы желающих его приобрести. На это, по его информации, повлияли сложности у заемщиков с накоплением средств на первый взнос, а также массовые отказы в выдаче ипотеки.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
