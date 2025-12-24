Долги россиян по ипотеке выросли

Задолженность россиян по ипотеке продолжает расти. На начало ноября она достигла 23,3 триллиона рублей, что на 1,4% больше, чем в октябре и на 6,7% — по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в ежемесячном отчете Банка России.

«Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента. Кроме того, спрос поддерживали новости об ужесточении условий “Семейной ипотеки” в 2026 году — количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью», — сказано в документе.

Согласно ноябрьскому отчету, общий объем ипотечных кредитов сохранился на уровне октября, составив около 500 миллиардов рублей. Основным фактором роста, по данным Центробанка оказались кредиты с государственной поддержкой, на которые пришлось около 80% всех выдач.

Самой популярной программой, как выяснилось, остается семейная ипотека. По ней в ноябре было выдано 358 миллиардов рублей, что на 9% больше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по рыночной ипотеке в ноябре немного снизилась и составила 19,5% против 19,7% месяцем ранее.

При этом, согласно документу, чистая прибыль банковского сектора в ноябре увеличилась на 27%, до 394 миллиардов рублей. С начала года прибыль банков достигла 3,4 триллиона рублей.

С февраля 2026 года в России вступает в силу ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи. Таким образом, супруги теперь не смогут оформлять льготный займ каждый на себя.

В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ситуацию с ипотекой в России тревожной. По его словам, уровень рыночного жилищного кредитования достиг исторического минимума.

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, в свою очередь, сообщал, что ипотечное жилье в России стало практически недоступным для основной массы желающих его приобрести. На это, по его информации, повлияли сложности у заемщиков с накоплением средств на первый взнос, а также массовые отказы в выдаче ипотеки.