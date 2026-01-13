Россиян задержали за торговлю галлюциногенными грибами под видом духовных практик в Таиланде

В Таиланде полиция задержала россиян, подозреваемых в организации нелегальной клиники, где под видом оздоровительных и духовных практик продавали галлюциногенные грибы. Об этом сообщает The Phuket News.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в арендованном помещении в районе Раваи на юге Пхукета. На месте они обнаружили около 10 килограммов псилоцибиновых грибов, расфасованных по пакетам. В ходе операции были задержаны двое мужчин — это граждане России, которых в полиции идентифицировали по именам Ринат и Александр. Еще одна подозреваемая скрылась до прибытия полиции, в отношении нее выдвинуты обвинения заочно.

По информации издания, группа работала под вывеской Mushroom Temple («Грибной храм») и позиционировала свои услуги как лечебные и духовные практики. В полиции уточнили, что среди посетителей были иностранные туристы, включая россиян. Власти отмечают, что после употребления грибов некоторые клиенты находились в состоянии сильного наркотического опьянения, что представляло угрозу общественной безопасности.

В полиции подчеркнули, что деятельность подобного рода нарушает законодательство Таиланда о наркотических веществах, даже если она маскируется под альтернативную медицину или духовные практики.

Изъятые вещества направлены на экспертизу, правоохранительные органы также проверяют возможную причастность других лиц. Задержанным уже предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью сбыта. Согласно местному законодательству, им может грозить до 15 лет тюрьмы.