EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиян задержали за торговлю галлюциногенными грибами под видом духовных практик в Таиланде

2 минуты чтения 14:31

В Таиланде полиция задержала россиян, подозреваемых в организации нелегальной клиники, где под видом оздоровительных и духовных практик продавали галлюциногенные грибы. Об этом сообщает The Phuket News.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в арендованном помещении в районе Раваи на юге Пхукета. На месте они обнаружили около 10 килограммов псилоцибиновых грибов, расфасованных по пакетам. В ходе операции были задержаны двое мужчин — это граждане России, которых в полиции идентифицировали по именам Ринат и Александр. Еще одна подозреваемая скрылась до прибытия полиции, в отношении нее выдвинуты обвинения заочно.

По информации издания, группа работала под вывеской Mushroom Temple («Грибной храм») и позиционировала свои услуги как лечебные и духовные практики. В полиции уточнили, что среди посетителей были иностранные туристы, включая россиян. Власти отмечают, что после употребления грибов некоторые клиенты находились в состоянии сильного наркотического опьянения, что представляло угрозу общественной безопасности.

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

В полиции подчеркнули, что деятельность подобного рода нарушает законодательство Таиланда о наркотических веществах, даже если она маскируется под альтернативную медицину или духовные практики.

Изъятые вещества направлены на экспертизу, правоохранительные органы также проверяют возможную причастность других лиц. Задержанным уже предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью сбыта. Согласно местному законодательству, им может грозить до 15 лет тюрьмы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом