СМИ: Россия стала убивать больше мирных жителей в Украине

Во второй половине 2025 года Россия запускала по Украине каждый месяц в среднем по 5300 боевых беспилотников. Это в пять раз больше, чем средний показатель за 2024 год, пишет Bloomberg.

Издание ознакомилось с отчетом европейских правительств, которые ведут мониторинг жертв вторжения России в Украину. Так, по их данным, от российских ударов по территории Украины в 2025 году погибли около 2400 мирных украинцев, а 12 тысяч были ранены. Это на 30% больше, чем годом ранее.

Похожие данные ранее публиковала мониторинговая миссия ООН в Украине. Она также отмечала, что с каждым годом война уносила все больше жизней. По подсчетам ООН, в Украине за 2025 год погибли как минимум 2514 человек, а ранены — 12142 человека. Это на 31% больше, чем в 2024 году и на 70% больше, чем в 2023.

При этом, как пишет Bloomberg, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным никак не снизили количество жертв от российского вторжения. После того, как в мае, впервые за три года, делегации от России и Украины встретились для проведения переговоров, украинцы пережили 40 крупнейших воздушных атак с начала войны.

В докладе европейских правительств говорится, отмечает Bloomberg, что общее число погибших мирных жителей в Украине с начала так называемой «СВО» достигло примерно 15 тысяч человек, а число раненых превысило 40 тысяч. Среди погибших – 758 детей.

Ранее Трамп выразил неудовлетворение ходом своих последних контактов с Россией. Он сказал, что не в восторге от Путина, который, по его словам, «убивает слишком много людей».