EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Россия стала убивать больше мирных жителей в Украине

2 минуты чтения 00:01 13 января | Обновлено: 00:02 13 января

Во второй половине 2025 года Россия запускала по Украине каждый месяц в среднем по 5300 боевых беспилотников. Это в пять раз больше, чем средний показатель за 2024 год, пишет Bloomberg.

Издание ознакомилось с отчетом европейских правительств, которые ведут мониторинг жертв вторжения России в Украину. Так, по их данным, от российских ударов по территории Украины в 2025 году погибли около 2400 мирных украинцев, а 12 тысяч были ранены. Это на 30% больше, чем годом ранее.

Похожие данные ранее публиковала мониторинговая миссия ООН в Украине. Она также отмечала, что с каждым годом война уносила все больше жизней. По подсчетам ООН, в Украине за 2025 год погибли как минимум 2514 человек, а ранены — 12142 человека. Это на 31% больше, чем в 2024 году и на 70% больше, чем в 2023.

При этом, как пишет Bloomberg, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным никак не снизили количество жертв от российского вторжения. После того, как в мае, впервые за три года, делегации от России и Украины встретились для проведения переговоров, украинцы пережили 40 крупнейших воздушных атак с начала войны.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

В докладе европейских правительств говорится, отмечает Bloomberg, что общее число погибших мирных жителей в Украине с начала так называемой «СВО» достигло примерно 15 тысяч человек, а число раненых превысило 40 тысяч. Среди погибших – 758 детей.

Ранее Трамп выразил неудовлетворение ходом своих последних контактов с Россией. Он сказал, что не в восторге от Путина, который, по его словам, «убивает слишком много людей». 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом