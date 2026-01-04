Трамп оказался «не в восторге» от Путина

Президент США Дональд Трамп выразил неудовлетворение ходом своих последних контактов с Владимиром Путиным. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго.

«Я имею в виду, что я не в восторге от Путина. Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей», — подчеркнул он.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп снова заявил, что сначала думал, что завершить войну России и Украины будет просто, но это оказалось не так. Кроме того, он повторил свой тезис о том, что конфликт в Украине является не его войной, а «войной [бывшего президента США Джо] Байдена». «Это не моя война, но я хочу ее остановить», — резюмировал он.

Ранее в январе американское издание Politico написало, что резкое завершение войны в Украине угрожает стабильности режима Владимира Путина. Об этом говорится в прогнозе на 2026 год, составленном обозревателем Джейми Деттмером. Свои предположения журналист построил, проанализировав шесть «глобальных сценариев», в том числе развития военного конфликта в Украине.

В результате Деттмер пришел к выводу, что затягивание войны в Украине выгодно Владимиру Путину, а ее резкое прекращение поставит под угрозу его режим. «Следует помнить об одном важном моменте. Политика в эту непредсказуемую эпоху еще менее предсказуема, чем спорт. И тем более с вечно непредсказуемым Дональдом Трампом в Белом доме», — говорится в материале.

Его автор также отметил «невозмутимость» Владимира Путина, несмотря на прогнозы, что западные санкции поставили российскую экономику на грань краха. По словам Деттмера, Путин по-прежнему придерживается своих максималистских требований, несмотря на потери на фронте и внутренние проблемы, например, нехватку бензина из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.