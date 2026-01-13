EN
Общество

Россия повторила антирекорд времён Гагарина по запускам космических ракет

2 минуты чтения 01:31 13 января

За 2025 год госкорпорация «Роскосмос» отправила в космос 17 ракет. Данный показатель не изменился с прошлого года, об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Денис Мантуров.

Изначально гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов, выступая на комитете Совета Федерации по экономической политике, заявлял, что «Роскосмос» намерен провести в 2025 году более 20 космических пусков.

«В 2022 году было 22 запуска обеспечено, в 2023 — 19, в прошлом 17. Надеемся, что в этом году этот тренд мы чуть-чуть изменим и у нас начнется рост и будет более 20 запусков», — говорил Баканов, напоминая, что Путин утвердил новый национальный проект по развитию космоса.

Однако в 2025 году госкорпорация лишь повторила показатели 2024, выведя на орбиту Земли 17 ракет. Это худший показатель со времен 1961 года. В том году СССР реализовал только девять космических пусков, но один из них был историческим — в космос отправился Юрий Гагарин. В следующие десятилетия Советский союз в среднем запускал по 70 ракет в год.

Также Россия оказалась в шаге от того, чтобы впервые в своей истории вылететь из списка трех крупнейших космических держав по количеству космических запусков: в минувшем году Новая Зеландия тоже реализовала 17 космических пусков. Между тем США осуществили 181 запуск, а Китай — 91.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» не смог запустить свой ответ SpaceX. Россия и Казахстан перенесли дебютный запуск ракеты-носителя «Союз-5», который разрабатывался в рамках совместного космического проекта «Байтерек». Предполагалось, что первый запуск «Союз-5» произойдет еще в 2022 году.

