Роскосмос не смог запустить свой ответ SpaceX

Россия и Казахстан перенесли дебютный запуск ракеты-носителя «Союз-5», который разрабатывался в рамках совместного космического проекта «Байтерек». Задержку объяснили необходимостью провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования, говорится в официальном телеграм-канале «Роскосмоса».

Предполагалось, что первый запуск «Союз-5» произойдет в 2022 году. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин еще в 2019 году анонсировал сразу четыре летных испытания ракета-носителя: в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Однако к началу 2022 года «Союз-5» все еще находился на этапе экспериментальной отработки.

«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5» 10 октября 2025 года. Это означало, что подготовка ракеты к пуску выходит на финишную прямую и может случиться до конца года. Подобное стремление транслировал и новый глава госкорпорации Дмитрий Баканов, который ранее обещал, что «Союз-5» отправят в космос в декабре 2025.

«Партнеры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска и проведении дополнительных проверок как бортовых систем, так и наземного оборудования», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» о переносе запуска ракеты на 2026 год.

Глава министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев сообщил, что дебютный запуск «Союза 5» перенесен на первый квартал 2026 года.

«Союз-5» — это ракета среднего класса. Она задумывалась как прямой конкурент сверхуспешной ракеты Falcon 9 от SpaceX. Предполагалось, что «Союз-5» сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн, что сопоставимо с грузоподъемностью Falcon 9. Однако их главное отличие кроется в том, что «Союз-5» останется одноразовой ракетой, тогда как SpaceX возвращала первую ступень Falcon 9 рекордные 550 раз.